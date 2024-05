Mal ehrlich: das beste am Schnitzel ist für die meisten die Panade. Und die steht mit Panko und 5-Gewürzepulver auch Tofu ausgezeichnet

Tofu-Schnitzel mit Chinakohl

Zutaten für 4 Portionen:

200 g Basmatireis

1 EL helle Sesamsamen

1 EL schwarze Sesamsaat

50 g Mehl

1 EL Speisestärke

1 TL 5-Gewürze-Pulver

1 TL edelsüßes Paprikapulver

Salz

100 g Panko (japanisches Paniermehl)

400 g Tofu

3 EL Öl

300 g Chinakohl

2 Lauchzwiebeln

150 ml Sweet-Chilisoße

Saft von 1 Limette

1 Reis in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Gesamten Sesam in einer heißen Pfanne rösten, herausnehmen und abkühlen lassen. Mehl, Speisestärke, 5-Gewürze-, Paprikapulver und 1 TL Salz in einem tiefen Teller mischen und mit 100 ml Wasser glatt rühren. Panko auf einen weiteren Teller geben.

2 Tofu je einmal waagerecht halbieren. Erst in der Mehlmischung und dann in den Pankobröseln wenden. Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Tofu darin unter Wenden ca. 5 Minuten knusprig braten.

3 Chinakohl waschen, putzen und in feine Streifen schneiden. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Reis abtropfen lassen. Chilisoße mit Limettensaft verrühren. Reis und Chinakohl auf Tellern verteilen. Tofu in Scheiben schneiden und auf dem Chinakohl anrichten. Mit Lauchzwiebeln und Sesam bestreuen. Mit Chili-Limetten-Soße beträufeln. Dazu schmeckt Grüner Brat-Spargel mit Erdnuss-Kokos-Knusper im Asia-Style.

Zubereitungszeit ca. 25 Minuten

Pro Portion ca. 52 g E, 22 g F, 43 g KH, 590 kcal

