Hattorf. Bildmaterial, Zeitzeugenberichte und authentische Objekte lassen die grausame Zeit aufleben. Was man zu den Spaziergängen wissen muss.

Bunt statt Braun Osterode bittet am Sonntag, dem 2. Juni, zum Spaziergang durch Hattorf. Es wird allerdings kein entspannter Spaziergang, sondern ein historischer Rundgag, angeführt von Bernd Langer.

Anhand von zwölf Stationen, die mit Bildmaterial, Zeitzeugenberichten und authentischen Objekten ausgestaltet sind, wird den Spaziergängern ein Einblick in die dunklen Kapitel der NS-Zeit ermöglicht. Die Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Faschismus steht im Mittelpunkt des Rundgangs. Die Veranstaltung dient somit auch als Beitrag zur aktuellen Auseinandersetzung gegen Rechtsradikalismus und Rechtspopulismus.

Der Rundgang ist für den 2. Juni um 14 Uhr geplant. Treffpunkt ist der Eingang der Kriegsgräberstätte am Friedhof mit Parkmöglichkeiten im Grabendorf. Die Veranstaltung endet am Parkplatz in der Uferstraße.

Weitere Termine:

1. September: Walkenried

6. Oktober: Bad Grund

Dies ist ein Projekt des Vereins Bunt statt Braun, gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Leben“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.

