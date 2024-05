Walkenried. Massive Zugausfälle am Pfingstwochenende zwischen Göttingen und Nordhausen, Kundeninitiative ist fassungslos über das Vorgehen der Deutschen Bahn.

Das Auto stehen lassen und die Bahn nutzen, um Stau auf den Autobahnen während des langen Pfingstwochenendes zu umgehen: Wer auf den Zug gesetzt hatte, strandet seit dem 18. Mai in Walkenried bzw. Nordhausen. Seit diesem Tag gibt es eine Störung bei einem Stellwerk, die den Bahnverkehr auf der Strecke RB 80/81 (Göttingen/Bodenfelde – Nordhausen), die daurch bis auf Weiteres lahmgelegt ist. Wie auf dem Verkehrsportal der Deutschen Bahn nachzulesen ist, soll das Problem, mit Verspätungen und Teilausfällen, voraussichtlich noch bis einschließlich zum 21. Mai anhalten. Somit stehen auch alle Reisenden, die nach dem Feiertagswochenende wieder aus dem Südharz wieder ab- bzw. dorthin reisen möchten, ebenso wie Berufspendler vor einem massiven Problem.

Verkehrschaos im Südharz: Kunden-Initiative ist fassungslos

Bei der Initiative Höchste Eisenbahn für den Südharz ist man regelrecht fassungslos über das Problem, aber auch die Handhabung und Kommunikation seitens der Deutschen Bahn. „Eine Bahnfahrt war an einem der verkehrsreichsten Tage des Jahres zumindest im Südharz so gut wie unmöglich“, bilanziert Initiativen-Sprecher Michael Reinboth zum 18. Mai. Der Südharzer Verkehrsexperte hatte sich nahezu stündlich ein Bild der Lage gemacht und fasst es wie folgt zusammen: „Wer am Pfingstsamstag seine Reise mit dem Zug antreten wollte, der hatte zwischen Nordhausen und Walkenried ganz schlechte und zwischen dem Klosterort und Herzberg immer noch schlechte Karten. Denn zwischen Nordhausen und Walkenried fuhr wegen der Stellwerksstörung kein einziger Zug, zwischen Walkenried und Herzberg fuhren nur wenige. Vom Betriebsbeginn an bis in die Mittagszeit war der Betrieb massiv gestört. Mit einem einzigen Pendelbus wurde mühsam ein noch dazu nirgendwo zeitlich kommunizierter Ersatzverkehr aufrechterhalten. Fahrgäste mussten mit mindestens einer zweistündigen Fahrzeitverlängerung rechnen.“

Auf ihrem Störungsportal weist die Deutsche Bahn auf das Problem im Zugverkehr zwischen Walkenried und Nordhausen hin. © FMN | Thorsten Berthold

Dies deckt sich auch mit den Informationen auf dem Störungsportal der Deutschen Bahn. Dort betont man, dass man einen Schienenersatzverkehr zwischen Nordhausen und Walkenried bis zum 21. Mai eingerichtet habe, wobei der Bus der Firma Stepo Reisen aus Seesen im Pendel verkehre. Das Unternehmen empfiehlt zudem sich unmittelbar vor Reiseantritt über die jeweilige Reiseverbindung in der Reiseauskunft unter bahn.de/reiseauskunft, in der App DB Navigator oder beim regionalen Kundendialog unter 0511 45901645.

Update im Südharz: Bahnverkehr zwischen Göttingen und Walkenried läuft

Am Sonntagmorgen, 20. Mai, konnten sich zumindest Bahnreisende, die von Northeim und Göttingen in den Südharz wollten, freuen. „Die Züge verkehren recht zuverlässig nach den geltenden Fahrplänen. Das ist freilich kein wirkliches Kunststück, da die Wendezeit in Walkenried auskömmliche 12 Minuten beträgt und somit sogar kleine Verspätungen wieder abgebaut werden können“, fasst Michael Reinboth seine Recherchen vor Ort zusammen. Östlich von Walkenried bewege sich allerdings nach wie vor gar nichts auf der Schiene.

„Bahnfahren wird im Südharz mehr und mehr zu einem Glücksspiel“ Michael Reinboth

Seitens der Initiative bemängelt man in dem Zusammenhang auch, dass weiterhin völlig unklar sei, wann die Züge zwischen Walkenried und Nordhausen wieder fahren. Zudem sei es nicht das erste Mal, dass es zwischen Walkenried und Nordhausen einen totalen Blackout gibt. Zuletzt war dies Anfang September 2023 im großen Stil der Fall. Über die Gründe kann man seitens der Initiative nur spekulieren.

Das Fazit von Michael Reinboth ist aber eindeutig: „Bahnfahren wird, obschon die elende Zeit der Streikdrohungen und Streiks erst einmal vorüber ist, auch im Südharz mehr und mehr zu einem Glücksspiel“ kommentiert Michael Reinboth von der Initiative „Höchste Eisenbahn für den Südharz“ die abermalige massive Störung des Zugverkehrs. Und setzt noch einen darauf: „Wir haben uns als Initiative für die Anerkennung von Hatix auch im Zugverkehr starkgemacht und waren erfreut darüber, dass es nunmehr eine Möglichkeit geben wird, auf unseren Strecken gegen einen geringen Aufpreis die Gästekarte auch für das Bahnfahren zu nutzen. Bei dieser Betriebsgüte können wir aber sogleich vergessen, dass sich viele Kunden für eine Fahrt mit der Bahn entscheiden. Sie wissen ja nie, ob etwas fährt und ob sie auch wieder zurückkommen.“

