Osterode am Harz. Kommende Woche verwandelt sich die Bleichestelle in Osterode in eine Manege: Der Circus Probst macht für ein Gastspiel Halt am Harz. Das wird geboten:

Der Circus Probst ist auf Tournee. Sein nächster Halt: Osterode am Harz. Ab Donnerstag, 23. Mai, verwandeln Artisten, Tiere und Musiker die Bleichestelle in eine Manege. Die erste Vorstellung startet am Donnerstag, 23. Mai, um 17 Uhr mit dem „Familientag“, wie der Circus in einer Meldung bekannt gibt. Weitere Shows folgen am Freitag, 24. Mai, und Samstag, 25. Mai, jeweils um 16 und 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, um 11 und 16 Uhr.

Probst gehört nach eigener Aussage zu den sechs großen Circus-Unternehmen in Deutschland und geht seit dem 4. April bis Anfang November auf Tournee. Mit der neuen Show „Surprise“ besucht der Circus insgesamt 30 Städte und Gemeinden. 25 Artisten aus Kolumbien, Moldawien, Tansania, Argentinien, Ungarn, Italien und Deutschland sowie ein sechsköpfiges Circus-Orchester aus der Ukraine geben den Rahmen des zweieinhalbstündigen Programms.

Höhepunkt sind die vier todesmutigen Teufelsfahrer aus Kolumbien, die riskante Manöver in der Stahlkugel machen. Als klassischer Circus reist der Circus Probst mit 40 Tieren. Zu sehen sind auf der Manege auch Araber-Pferde und ein Schaubild mit Bauernhof-Tieren wie Ziegen und Eseln.

Jonglage Künstler Rico Brukson benutzt Tennisschläger und -bälle für eine rasante Jonglage, der das menschliche Auge manchmal kaum zu folgen vermag. © Circus Probst | Circus Probst

Das sind die Highlights beim Circus in Osterode am Harz

Den Circus Probst begleiten mehrere Artisten aus aller Welt. Wie der Circus selbst schreibt, ist ihn ein abwechslungsreiches Ensemble aus Künstlerinnen und Künstlern mit ihnen unterwegs. Zum Beispiel die todesmutigen Fahrer der Torres Truppe, die eine sensationelle Fahrt im „Globe of Death“, zeigen sollen. Die vier Kolumbianer seien „Teufelsfahrer“ und zeigten gewagte und riskante Manöver in der nur vier Meter großen Stahlkugel. Die Hasardeure um Andrés Torres gehörten zu den weltweit besten in dieser Disziplin.

Was wäre ein Circus ohne Clowns? Rudi Brukson sei ein Meister des komischen Fachs. Mit seiner Frau Irina war er demnach bereits in vielen internationalen Manegen zu Gast und begeisterte das Publikum. Pferdedressuren bietet im Circus Probst Stephanie Probst. Mit ihren kreativen Tierbildern gehört sie zu den gefragtesten Tierlehrerinnen Europas. Die Juniorchefin des Circus Probst hat eine Herde junger Araber an die Arbeit in der Manege gewöhnt. Mit ruhiger Hand und pädagogischem Geschick hat sie den Tieren vielfältige Lauffiguren und Tricks beigebracht. In der neuen Show präsentiert Stephanie Probst diese Dressur.

Der Circus Probst gehört nach eigener Aussage zu den sechs großen Circus-Unternehmen in Deutschland und geht seit dem 4. April bis Anfang November auf Tournee. © Circus Probst | Circus Probst

Mit gleich zwei Darbietungen heizen die jungen Artisten von Jambo Kids Acrobats aus Kenia dem Publikum ein. Die Allround-Künstler turnen und tanzen durch die Manege und kombinieren dabei verschiedene Disziplinen wie Mastakrobatik, menschliche Pyramiden und Reifenspringer. Künstlerin Elena hingegen ergänzt die Show mit Luftakrobatik: Bereits mit acht Jahren debütierte sie mit einer ersten eigenen Luftnummer am Ringtrapez in einem Schweizer Circus. Jetzt, zehn Jahre später, hat sie sich den Tüchern verschrieben. An ihnen zeigt sie uns hoch oben unter der Circuskuppel ihr Talent mit eleganten Figuren und riskanten Abfallern.

Rico Brukson zeigt seine Tempo-Jonglage mit Tennisschlägern und der moldawische Artist Jim Bim ist die federnde Fläche eine richtige „Spielwiese“, die es ihm ermöglicht, akrobatische Höchstleistungen mit seinem Talent für Komik zu einer Attraktion zu vereinen. Die Figur des leicht beschwipsten Luftikus, der sich zu einem ausnüchternden Bad anschickt, löst immer wieder größte Heiterkeit bei den Zuschauern aus.

Bereits mit acht Jahren debütierte Elena mit einer ersten eigenen Luftnummer am Ringtrapez in einem Schweizer Circus. © Circus Probst | Circus Probst

Strapaten, Kontorsion und Bauernhoftiere beim Circus in Osterode am Harz

Doch damit nicht genug. Ebenfalls mit dem Circus Probst unterwegs ist das junge Duo Avant ta Peau. Hoch oben unter der Zeltkuppel zeigen die Künstler eine romantische Liebesgeschichte an den Strapaten. Nur zwei dünne Lederriemen halten das Duo und bilden die Basis für immer neue, verträumte Bilder. Omary Sudi Sulumu hingegen ist Kontorsions-Künstler: In der Circus-Fachsprache beschreibt dieser Begriff die Form der Akrobatik, in der ein Artist den Körper in die verschiedensten Positionen verrenkt. Immer erstaunlich, oft erschreckend und manchmal mag man gar nicht hinsehen, was mit dem menschlichen Körper möglich ist, wie der Circus Probst es formuliert.

Besonders für Kinderherzen hingegen sind die verspielten Ziegen und Esel: Die Tiere vom Bauernhof zeigen ihre Kunststücke mit viel Charme und Spaß und setzen gerne auch mal ihren eigenen Willen durch – ganz zur Freude des Publikums. Und zuletzt gehört ein Live-Orchester zur Show des Circus Probst. Wie der Circus berichtet, sei man besonders stolz, sechs Top-Musiker unter der Leitung von „Maestro“ Viktor Golod präsentieren zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.circus-probst.de

Jim Bim ist die federnde Fläche eine richtige „Spielwiese“, die es ihm ermöglicht, akrobatische Höchstleistungen mit seinem Talent für Komik zu einer Attraktion zu vereinen. © Circus Probst | Circus Probst

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024:

Bei Facebook und X (ehemals Twitter) finden Sie unsere altbewährten Social-Media -Auftritte

-Auftritte Bei Instagram bereiten wir Nachrichten visuell auf und posten kurze Videos in Form von Reels , die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden

, die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden Unsere HK News-App hat mit dem aktuellen Update vor allem Funktionen für Vielleser in petto, wie eine Leseliste

in petto, wie eine Leseliste Über die App und unser Nachrichtenportal auf www.harzkurier.de können Sie außerdem Push -Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen

-Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen In unserem abendlichen Newsletter „HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen

„HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen Auf WhatsApp finden Sie unseren neuen Kanal „Harz Kurier“ über das Symbol „Aktuelles“ und die Suche im Abschnitt „Kanäle“, oder direkt unter kurzelinks.de/hkwa

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

kul