Herzberg. Kurz vor der großen Party im Südharz gibt es Stress: Der Schützenumzug kann nicht wie geplant stattfinden. Was jetzt wichtig ist.

Das hat den Schützen in Herzberg jetzt noch gefehlt: Kurz bevor es losgeht, kommen die Schwierigkeiten. Der Schützenumzug am Pfingstsonntag, dem 19. Mai 2024, kann nicht wie geplant stattfinden. „Liebe Herzbergerinnen und Herzberger, leider müssen wir euch mitteilen, dass der große Schützenumzug am Pfingstsonntag nicht wie beantragt stattfinden kann“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Vereins.

Baustelle Herzberg: Schützenumzug wird umgeleitet

Der Grund: Ursprünglich sollte der Zug sich vom Marktplatz aus die Hauptstraße hinunterbewegen. Am Deutschen Kaiser wäre es dann in Richtung Schützenplatz weiter gegangen. Doch dem Vorhaben stehen wenige Baustellenbaken im Weg. Diese hätten nämlich verrückt werden müssen, damit Schützen, Fußvolk und Umzugswagen durch die Baustelle kommen.

Doch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar sowie die Straßenmeisterei in Herzberg verbieten laut Schützen das Verstellen der Baken. Obwohl diese, wie Schützensprecher Peter Kirschke am Telefon erklärt, nur für etwa eine halbe Stunde aus dem Weg gestellt werden müssten und der Umzug außerdem abgesichert und die Straße für die Zeit des Umzugs abgesperrt wäre.

Trotz guter Fürsprache: Schützen müssen Umweg gehen

„Trotz Empfehlungen durch die Polizei Herzberg, der Feuerwehr Herzberg und den Bürgermeister kann der untere Teil der Hauptstraße nicht durch uns genutzt werden“, heißt es weiter in der Mitteilung der Schützen. „Grund hierfür ist die Baustelle an der B243 und die dortige Sperrung. Durch die Verkehrsbehörde und die Straßenmeisterei Herzberg ist eine Öffnung der Baustellenabsperrung nicht gewünscht.“

„Wir hoffen, dass wir Euch auch an der Umleitungsstrecke zahlreich begrüßen können.“ Herzberger Schützengesellschaft

So verläuft die Umleitung für die Schützen

Die Schützen und ihre Gäste marschieren daher nicht durch die Hauptstraße, sondern biegen am Pfingstsonntag ab in die Reckengasse und dann läuft man die Sieberstraße hinunter. Betroffen von der Änderung ist auch der Kinderumzug am Pfingstmontag.

„Wir hoffen, dass wir Euch auch an der Umleitungsstrecke zahlreich begrüßen können“, schließen die Schützen ihre Pressemitteilung.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.