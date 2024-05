Walkenried. Modernisierung bei der Feuerwehr im Harz: Nach 7 Jahren des Wartens kann Walkenried endlich in die Zukunft des Brandschutzes investieren.

150 Jahre alt ist die Feuerwehr Walkenried in diesem Jahr. Das größte Geschenk gab es für die Brandschützer aus dem Südharz aber bereits vor dem offiziellen Beginn des Jubiläumswochenendes: Der Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus ist erfolgt - und für die Einsatzkräfte endet damit eine lange Wartezeit. „Sieben Jahre hat es gedauert, jetzt ist die Baugenehmigung endlich da“, erklärte Bürgermeister Lars Deiters. Er dankte allen am Projekte Beteiligten und erinnerte auch daran, dass man manchen Rückschlag habe hinnehmen müssen. Nun aber sei alles klar und die Gemeinde investiere 4,775 Millionen Euro in den Neubau des Gebäudes, das Platz für fünf Fahrzeuge haben wird, bzw. auch in das Areal um das neue Depot.

Besonderer Tag in Walkenried: Der Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus der Feuerwehr ist erfolgt. Etwa zwei Jahre Bauzeit sind für das neue Haus und das Areal drumherum eingeplant. © FMN | Thorsten Berthold

Glücklich zeigte sich auch Gemeindebrandmeister Tobias Mielke. Hatte er doch bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Walkenried im Frühjahr davon gesprochen, dass man vielleicht zum Jubiläum den Spatenstich vollziehen könnte, habe man es nun auch geschafft. Auch er erinnerte daran, dass man bereits im Jahr 2016 die ersten Gespräche geführt habe für den Neubau. Er hofft, dass die neue Heimat der Einsatzkräfte in zwei Jahren auf dem Areal gegenüber vom Freizeitzentrum im Klosterort entsteht.

Ortsbrandmeister Sebastian Herzberg fasste das zusammen, was alle Anwesenden dachten: „Heute ist ein besonderer Tag für die Feuerwehr Walkenried. Wir erhalten ein modernes Feuerwehrhaus für eine moderne Feuerwehr - und deren stark gewachsene Aufgaben.“ Der Neubau sei auch wichtig, um weiterhin Menschen für das Ehrenamt Feuerwehr begeistern zu können. Abschließend betonte Herzberg, dass man aus dem bisherigen Depot einzig und allein deshalb ausziehe, da der Platz nicht mehr ausreiche. Allen voran das neue Löschfahrzeug, das für die Ortsfeuerwehr bereits bestellt ist, passe nicht mehr in die alte Heimat.

