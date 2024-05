Osterode am Harz. Der Landkreis Göttingen plant viele neue Windräder direkt am Harz. Daran müssen wir uns gewöhnen: Es gibt wahrlich Schlimmeres, findet Kevin Kulke.

Der Landkreis Göttingen will Gas geben bei der Energiewende - oder vielmehr: Er möchte die Segel aufspannen. Denn nach den aktuellen Plänen soll vor allem die Kraft des Windes im Harzvorland genutzt werden, um sauberen Strom zu erzeugen. 1,44 Prozent der Fläche des Landkreises muss dafür geopfert werden. Ein fairer Tausch? Ich finde schon. Denn auch im Vorland des Harzes, einer der wichtigsten Naturlandschaften der Republik immerhin, macht der Klimawandel nicht halt.

Doch nicht alle sind dieser Meinung. Für sie sind Windkraftanlagen nicht die Symbole einer Zukunft ohne fossile Brennstoffe - sondern Vogelschredder-Apparate und Tinnitus-Maschinen. Und Türme im Harz … oje, das ist ein ganz eigenes Thema. Was dem einen eine Freizeit-Attraktion, ist dem anderen eben ein Turmbau zu Babel, nur mit Brockenblick und 15 Euro Eintritt. Doch die meisten Sorgen in Bezug auf Windräder stellen sich am Ende als unbegründet heraus. Was bleibt, ist der Zorn auf eine Veränderung, die unumgänglich geworden ist.

Lieber Windräder am Harz als immer mehr „Klimarekorde“

In Deutschland, das weiß ich ja, tut sich neue Technologie oft schwer. Und diejenigen, die sie voranbringen möchten. Egal ob E-Auto oder Windkraftanlage, gemeckert wird oft aus Prinzip. Denn so manche Mitbürger sind wie Haifische: Sie gehen ein, wenn sie nicht immerzu in Bewegung sind und ihrer diffusen Wut Luft machen. Auch deswegen muss man dem Landkreis zugutehalten, dass er versucht, die Bürger mit Info-Veranstaltungen am eingeschlagenen Weg zu beteiligen und allen Bedenken Rechnung zu tragen.

Aber drumherum kommen wir nicht. Aktuell jagt ein negativer Klimarekord den nächsten: Auch der April war global der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Wohin das führt, mag man sich gar nicht ausmalen - im Harz kann man es aber bereits sehr anschaulich erleben. Lieber blicke ich auf Windräder, die sich behäbig vor der Kulisse des Harzes drehen, als auf ein abgestorbenes Waldgerippe.

