Peine. Die neue BGE-Chefin Graffunder erklärt: 2027 stehen bis zu zehn Standorte für ein Atommüll-Endlager zur Auswahl. Unsere Region ist in der Verlosung.

Eine Zweitwohnung im Peiner Stadtteil Stederdorf hat Iris Graffunder bereits gefunden. Von ihrer Heimat Karlsruhe wäre der Weg dann doch viel zu weit. Denn seit Anfang des Jahres ist die gebürtige Sauerländerin Chefin der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit Sitz in Peine. Keine einfache Aufgabe, denn Graffunder ist jetzt die Hauptverantwortliche bei der Suche eines Endlagers für hochradioaktiven Atommüll. Und sie ist zuständig für das Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel sowie das geplante Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll, Schacht Konrad in Salzgitter.

Sie gelten als die erste richtige Fachfrau in diesem Amt. Ehrt Sie das oder ist das eine Bürde?

Das ehrt mich eher. Als Bürde empfinde ich das nicht, da ich mich ja selber als Fachfrau sehe.

Viele haben eine echte Fachfrau herbeigesehnt, denn in drei Jahren soll die BGE bis zu zehn mögliche Standorte für ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll benennen. Es gab Verzögerungen, steht dieses Datum jetzt?

Ja, das steht. Wir arbeiten mit voller Kraft daran, diese Standorte bis Ende 2027 vorzuschlagen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das auch schaffen.

Dann wird es richtig konkret und wahrscheinlich auch unangenehm für Sie. Denn das Endlager will niemand haben. Das wird Sie wahrscheinlich auch unbeliebt machen. Sind Sie dafür gewappnet?

Wir beschäftigen uns schon jetzt damit, wie wir die Menschen aufklären können, was wir tun, damit sie nicht überrascht sind, wenn sie am Ende in der engen Auswahl für die Standortregionen sind. Wir wollen in den Kontakt mit Kommunalpolitikern vor Ort kommen. Mir machen dort noch mehr Öffentlichkeitsarbeit und werden informieren, was wir vorhaben. Wir werden offenes Visier zeigen.

Ist der Sprung von den jetzt 54 Prozent der Fläche Deutschlands, die infrage kommen, auf dann zehn Standorte nicht riesig groß?

Man darf sich unter Standort nicht ein Dorf oder eine Kleinstadt vorstellen, das sind schon größere Standorte. Das können mehrere Hundert Quadratkilometer sein. Es bleiben nicht nur Punkte auf der Landkarte, aber zwischen 54 Prozent und maximal zehn Standorten ist das schon ein großer Schritt.

Sie haben früher schon Castor-Transporte organisiert. Hat Sie das gestählt?

Ich war mal für einen Castor-Transport verantwortlich, der von Südfrankreich ins Zwischenlager nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern ging. Das war ein sehr langer Transport, die begleitenden Polizisten wurden oft ausgetauscht. Dort habe ich erfahren, wie man mit Störern umgeht. Vor Ort gab es geballten Widerstand und Menschen, die sich angekettet haben. Bei der Festlegung der Standortregionen erwarte ich solche Aufstände nicht. Richtig konkret wird es erst in der dritten Phase, wenn wir auch untertägig untersuchen.

Das Thema ist für viele noch weit weg. Wenn Sie es einfach formulieren und auf den Punkt bringen: Welche Kriterien sind für diese bis zu zehn Standorte entscheidend?

Die geologische Formation ist das wichtigste, um die radioaktiven Abfälle sicher einzuschließen. Es geht um die Langzeitbeständigkeit und die Sicherheit der Gesteinsformationen. Wir schauen erst mal nur unterirdisch. Wir lassen uns nicht irritieren von den oberirdischen Kriterien. Erst wenn es geologisch mehrere richtig gut geeignete Standorte gibt, werden wir zum Beispiel auch die Entfernung zu Städten mit einbeziehen. Das kommt aber erst ganz zum Schluss.

Können es auch weniger als zehn Standorte werden?

Je mehr Standorte es sind, umso länger wird es hinterher dauern, den bestmöglich geeigneten Standort zu finden. Wir werden uns auf wenige, sehr gut geeignete Standorte kaprizieren und diese näher untersuchen. Weniger als zehn sind unser Ziel.

Unsere Region hat die Asse bei Wolfenbüttel, hat mit Schacht Konrad in Salzgitter bereits das geplante Endlager für schwach- und mittelaktiven Atommüll. Es hieß immer wieder, dass wir trotzdem auch das „große“ Endlager bekommen können. Warum ist das so?

Die Gesteinsformationen in Niedersachsen sind einfach sehr, sehr gut. Viele andere Länder beneiden uns um diese gute geologische Situation in Deutschland. Es ist nicht nur Niedersachsen, aber hier sind einfach viele gute Möglichkeiten.

Wenn es diese Region noch einmal treffen sollte, was ist das dann? Einfach Pech?

Die einen sagen Pech. Man könnte aber auch sagen, dass man auf dem bestmöglich geeigneten Standort wohnt, auch wenn das viele Leute sicher nicht trösten wird. Ich komme ja aus der Abfallwelt, gehe seit 30 Jahren mit dem Thema um. Ich hoffe, dass wir dazu beitragen können, dass die Menschen einfach mehr Wissen haben. Sie sollten nicht bei jedem gelben Fass mit Atommüll gleich denken: Das ist wahnsinnig gefährlich. Wir wollen die Menschen darauf vorbereiten, dass sie diese riesigen Ängste nicht haben müssen. In der Schule wird viel zu wenig gelehrt, welche Wirkung Strahlung auf den Körper hat. Wer das weiß, bei dem relativiert sich diese Angst sehr stark.

Ihr Vorgänger ging davon aus, dass das Endlager 2046 oder im schlechtesten Fall sogar 2068 feststeht. Werden Sie den Zeitplan wieder straffen? Diese Zeitspannen sind den Bürgern ja kaum noch zu vermitteln.

Wir ziehen die Zügel jetzt erst mal straff bis 2027. Das ist unser erstes ganz, ganz wichtiges Etappenziel. Danach gibt es Entscheidungen, die gar nicht in unserer Hand liegen, zum Beispiel die im Bundestag. Die Zeiträume sind tatsächlich lang. Und doch ist sicher, dass wir Zeit brauchen. Der urprünglich angedachte Zeitplan, ein Endlager 2031 zu haben, ist absolut nicht mehr haltbar, selbst, wenn wir Hundertschaften mit der Aufgabe betrauen. Mein Ziel ist, dass wir bis zur Mitte des Jahrhunderts den Standort gefunden haben.

Wie viele Mitarbeiter bei der BGE konzentrieren sich denn rein auf die Endlagersuche?

Der Bereich der Standortauswahl hat aktuell etwa 120 Mitarbeitende. Es werden aber auch Forschungsaufgaben von anderen Bereichen der BGE erledigt. Die Auswertung der Geodaten aus den einzelnen Bundesländern läuft, wir sind da wirklich gut aufgestellt. Mehr Mitarbeitende würden den Prozess derzeit nicht beschleunigen.

Liefern die Länder, liefert zum Beispiel auch Bayern ausreichend Daten?

Die Daten wurden komplett geliefert, auch aus Bayern. Ministerpräsident Söder hat das nicht verhindert. Was aber ein Problem ist: Es gab Länder, die gar nicht über digitaliserte Geodaten verfügt haben. Es ist dann unsere Aufgabe, die Daten erst einmal digital zu erfassen.

Bei Schacht Konrad soll es in fünf Jahren konkret werden, dann soll das Endlager in Betrieb gehen. Können Sie die Argumente der Kritiker schon im Schlaf aufsagen?

Ich habe mich natürlich damit schon befasst, ich komme ja aus der Branche. An Konrad scheiden sich die Geister, das ist mir bewusst. Die Argumente, die jetzt kommen, kommen umso vehementer, je näher der Betriebsbeginn heranrückt. In fünf Jahren geht es los. Konrad wird das erste Endlager in Deutschland sein, das wir in Betrieb nehmen. Wir wollen Konrad nutzen, um das Vertrauen der Menschen in die Endlagerung insgesamt wieder aufzubauen. Wir werden beweisen, dass es möglich ist, Atommüll sicher einzulagern.

Aber es ist ja etwas dran, dass die ursprünglichen Pläne aus den 80ern stammen. Damals gab es noch Commodore-Computer.

Konrad ist sicher, das steht fest. In den alten Unterlagen gab es DIN-Normen, die es heute gar nicht mehr gibt. Wir passen Konrad deshalb an den Stand der Technik an, sonst dürften wir das Endlager ja gar nicht bauen. Wir sind jetzt in die letzte Phase der Errichtung des Endlagers eingestiegen. In fünf Jahren starten wir. Die Leute können sicher sein, dass wir kein veraltetes Endlager bauen werden.

Die Kritiker erkennen hingegen eine Flickschusterei. Hier soll passend gemacht werden, was nicht passt.

In den alten Unterlagen stehen keine Fehler, sondern nur veraltete Normen. Wir prüfen immer, ob das noch geht, was damals geplant wurde. Weichen die Normen ab, ändern wir es sorgfältig. Das ist keine Flickschusterei. Wir weisen jeden unserer Schritte nach. Das Endlager wird immer besser. Es ist sicher.

Bei der Asse droht den Anwohnern wegen des geplanten Zwischenlagers ein Schrecken ohne Ende. Ist der Standort direkt am alten Bergwerk wirklich unumgänglich?

Ich verstehe die Sorgen der Menschen. Ich würde auch genau hinschauen, wenn ich da wohnen würde. Es gibt aber keine andere Lösung. Wir müssen die Abfälle aus der Asse vor Ort bewerten und lagern, weil man sie gar nicht transportieren kann. Ich sehe momentan keine andere Chance, als den Müll - zumindest für eine gewisse Zeit - direkt an der Asse zu lagern.

In dem Baugrundgutachten, das erst nach dem Kauf der Grundstücke von der BGE eingeholt wurde, stehen jede Menge Mängel. Das sorgt aber nicht gerade für Vertrauen, oder?

Wenn man an einem Standort ein Zwischenlager errichten will, muss man nachweisen, dass der Standort geeignet und sicher ist. Sonst darf man nicht bauen, das ist eindeutig.

Es ist ja das Ziel, dass der Müll aus der Asse in einigen Jahrzehnten räumlich gertrennt vom hoch radioaktiven Atommüll gleich mitentsorgt werden kann. Nun weiß aber niemand, wie lange das noch dauern wird. Können Sie ausschließen, dass aus dem Asse-Zwischenlager durch die Hintertür ein Endlager wird?

Ein Zwischenlager kann nicht zu einem Endlager werden. Das passt überhaupt nicht zur deutschen Philosophie. Und zu meiner schon gar nicht. Ein Endlager gehört in tiefe geologische Schichten und nicht an die Oberfläche. Dass der Zeitraum so empfunden wird, kann ich wiederum nachempfinden. Es ist tatsächlich so, dass die Zwischenlagerung mehrere Dekaden dauern kann.