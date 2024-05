Bad Sachsa. Infrastruktur-Upgrade im Harz: Die Stadtwerke Bad Sachsa rechnen mit Verkehrsbehinderungen. Dann ist der Baubeginn geplant.

Das Bau- und Sanierungsprogramm der Stadtwerke Bad Sachsa schreitet weiter voran - und sorgt in der kommenden Zeit allerdings für Behinderungen im Straßenverkehr im Südharz. Die Verantwortlichen des Energieversorgers teilen mit, dass am 3. Juni der Startschuss der Bauarbeiten für die die Verlegung von etwa 45 Meter Niederspannungskabel in der oberen Schützenstraße beginnen.

Bauarbeiten im Südharz: Damit müssen Verkehrsteilnehmer rechnen

Die Arbeiten, die für etwa drei Wochen geplant sind, erfolgen zwischen dem Kabelverteilerschrank an den Kolonaden und Schützenstraße auf Höhe von Haus Nummer 8. „Das zusätzliche Kabel dient der Stärkung der Netzinfrastruktur für zukünftige Zwecke“, teilt das Unternehmen mit.

In Bezug auf den Straßenverkehr ist eine entsprechende Verkehrslenkung vorgesehen. „Es ist mit Behinderungen zu rechnen. Die Stadtwerke bitten hier um das Verständnis der Anwohner und Verkehrsteilnehmer“, teilen die Verantwortlichen weiter mit.

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024: