Lonau. Wohin, wenn es sein muss? In Lonau gibt es bald zwei öffentlich zugängliche und barrierefreie Toiletten. Doch wie ist es in Herzberg?

Immerhin: In Lonau wird es bald behindertengerechte Toiletten geben. Vermutlich sogar gleich zwei - im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) und im Kurpark.

Im Dorfgemeinschaftshaus gibt es noch kein solches Angebot. Das will Herzbergs Bürgermeister Christopher Wagner nicht mehr hinnehmen: „Barrierefreie Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus stehen bei mir ganz oben auf der Liste. Das müssen wir definitiv machen“, kündigte er während der Ortsratssitzung in Lonau an. Eine solche Toilette im DGH könnte auch schon Thema in der kommenden Haushaltsberatung in Herzberg sein.

Behindertenaufzug im DGH in Lonau: zu kompliziert

Das Dorfgemeinschaftshaus, das laut Lonaus Ortsbürgermeister Thomas Beck (SPD) durchaus gut frequentiert und vermietet wird, hat aber noch ein anderes Problem: den Behinderten-Aufzug. Für Menschen im Rollstuhl, egal ob elektrisch oder nicht, ist der Aufzug fast gar nicht alleine nutzbar, erklärt Ortsratsmitglied Jörg Franke (SPD). Wer mit der Rampe die Stufen hinauf fahren möchte, müsste zunächst oben an den Treppen mit dem Schlüssel den Aufzug bedienen, damit der nach unten fährt. Erst dann kann man mit dem Rollstuhl auf die Plattform fahren. Für Begleitpersonen bleibt oft nur wenig Platz. Alles in allem, meint Franke, „Viel zu kompliziert.“

Finden Konzerte im DHG statt, wie zum Beispiel die Auftritte der Blaskapelle, so stehe immer jemand bereit, der für die Besucher im Rollstuhl den Aufzug bedienen kann, erklärt der SPD-Mann weiterhin den anderen Ortsratsmitgliedern, dem Herzberger Bürgermeister und den Gästen der Sitzung.

Neue Toilette im Kurpark Lonau: Skizze schon da, Leadermittel erhofft

Für die barrierefreie Toilette im Kurpark gibt es immerhin schon eine Skizze. Das Projekt soll in den nächsten Doppelhaushalt der Stadt Herzberg für die Jahre 2025 und 2026 einfließen. Denn die Stadt würde sich mit 15.000 Euro an der Einrichtung beteiligen. Es könnte hier daher zusätzlich Leadermittel geben, Stichtag für den Antrag wäre der Mai 2025. Herzbergs Bürgermeister Christopher Wagner dämpfte aber: „Wenn der Herzberger Haushalt mal bis dahin schon beschlossen ist.“ Die Beratungen sollen bald beginnen. Sollte bis zum Stichtag für die Leader-Mittel der Herzberger Haushalt noch nicht beschlossen sein, müsste der Antrag für die barrierefreie Toilette im Kurpark in Lonau in den November 2025 verschoben werden.

Barrierefreie WC-Anlagen in Herzberg am Harz: Hier gibt es sie

Im Gebäude der Touristinfo am Marktplatz, nutzbar mit Euroschlüssel oder mit einem Schlüssel, den man in der Touristinfo leihen kann

In der Nähe des Schlossbahnhofes hinter der Fleischerei Koithan, nutzbar mit Euroschlüssel oder mit einem Schlüssel, den man in der Fleischerei leihen kann

DGH Scharzfeld nur bei Veranstaltungen

Bürgerhaus Pöhlde nur bei Veranstaltungen

Haus des Gastes Sieber, täglich von 9 bis 16 Uhr

Im Herzberger Stadtgebiet gibt es zwei barrierefreie WCs, wie Herzbergs Bauamtsleiter Michael Schmidt auf Nachfrage des Harz Kurier erklärt. Eines am Marktplatz im Gebäude der Touristeninformation. Dieses kann mit einem sogenannten Euro-Schlüssel betreten werden. „Hier können gehandikapte Personen, die nicht im Besitz eines Euro-Schlüssels sind, diesen während der Öffnungszeiten der Touristen-Info in Empfang nehmen“, erklärt Michael Schmidt dazu weiter.

Die barrierefreie Toilette am Marktplatz in Herzberg im Gebäude der Touristinfo: Hierfür ist ein Euro-Schlüssel notwendig, oder der Besuch in der Touristinfo. © FMN | Kirsten Buchwald

Eine weitere behindertengerechte Toilette befindet sich in der Nähe der Bahnhaltestelle „Schlossbahnhof“ hinter der Fleischerei Koithan.

Wer diese Toilette nutzen möchte, muss sich dafür in der Fleischereifilliale einen Schlüssel abholen. Daher ist diese Toilette auch nur während der Öffnungszeiten der Fleischerei montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags zwischen 7 und 13 Uhr nutzbar. Allerdings kann man, laut Aussage einer Mitarbeiterin der Fleischerei aus Hattorf, auch diese Toilette mit einem Euroschlüssel nutzen.

„Weitere behindertengerechten WCs befinden sich in Scharzfeld im Dorfgemeinschaftshaus und im Bürgerhaus Pöhlde, diese WC-Anlage sind jedoch nur zugänglich, wenn dort öffentliche Veranstaltungen stattfinden und eine weitere WC-Anlage befindet sich in Sieber im Haus des Gastes, diese ist täglich in der Zeit von 9 bis 16 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich“, erläutert Michael Schmidt weiter.

