Lerbach. Das Harzdorf Lerbach bei Osterode kann am Mittwochmorgen nicht durchfahren werden. Wegen eines Rohrbruchs ist die Hauptstraße gesperrt.

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es am Mittwochmorgen, 15. Mai 2024, in Lerbach bei Osterode am Harz. Schuld ist ein Rohrbruch.

Ortsdurchfahrt von Lerbach im Harz nach Rohrbruch gesperrt

In der Ortsdurchfahrt ist die Friedrich-Ebert-Straße zur Stunde gesperrt. Deswegen kann man nicht durch das Dorf fahren. Experten sind vor Ort.

Das Harzdorf Lerbach liegt an der B241 auf dem Weg in den Oberharz zwischen Osterode und Clausthal-Zellerfeld.

