Sieber. Marianne Füllgrabe feiert am 24. Mai ihren 90. Geburtstag. Wie sie im „Paradies“ in Sieber hängen blieb und warum sie noch so fit ist.

Marianne Füllgrabe ist nicht in Sieber geboren worden. Sondern in Schleswig. Aber 1956 ist sie im „Paradies“ gelandet - in mehrfacher Hinsicht. Die heutige Sieberanerin feiert am Freitag, dem 24. Mai, ihren 90. Geburtstag. Ein stolzes Alter.

Das Jahr 1934 ist ein bewegtes in der deutschen Geschichte

1934: Der Tag, an dem Marianne geboren wird, ist ein Donnerstag. 1934 nutzen die Nationalsozialisten für sich aus, um ihre Macht in Deutschland zu festigen und sich ihrer politischen Gegner zu entledigen, zum Beispiel beim Röhm-Putsch. Joseph Goebbels kann verhindern, dass die sogenannte Marburger Rede, die letzte regimekritische öffentliche Rede, verfasst von Vizekanzler Franz von Papen, überhaupt publik wird. Mehr noch: 1934 ist das Jahr, in dem Adolf Hitler zum Führer und Reichskanzler wird.

In Schleswig ist Marianne Füllgrabe noch viel zu jung, um all das mitzubekommen. Als der Krieg ausbricht, ist sie erst vier Jahre alt. Als er 1945 endet, neun Jahre. Nach der Schule arbeitet Marianne Füllgrabe erst mal auf einem Bauernhof.

Die weite Welt lockt: Marianne kommt nach Sieber im Harz

Doch dann rief das Abenteuer: „Wir wollten etwas sehen von der Welt und ich wollte daher zunächst für eine Saison im Hotel ‚Paradies‘ in Sieber arbeiten. Dann sind wir hier aber hängen geblieben.“ Daran war auch ein junger Mann schuld, der mit seinem Auto immer am Hotel vorbeifuhr und dem die junge Marianne gern zuwinkte aus dem Fenster, einfach so. 1959 haben die beiden geheiratet, nur drei Jahre später. Helmut Füllgrabe hat zunächst beim Finanzamt gearbeitet und ist dann Lkw-Fahrer geworden. 1969, nur zehn Jahre später, starb Mariannes Mann. Geheiratet hat sie nie wieder. Aber zwei kleine Kinder hat sie in Sieber ganz allein groß gezogen. In den 70er-Jahren schon war das eine Herausforderung.

Für die Eltern von Marianne Füllgrabe muss das schwer gewesen sein. Sieben Geschwister waren sie zu Hause - und alle sind sie von Schleswig aus in die Fremde gegangen. So wie Marianne. Sie und ihr Mann Helmut kauften das Haus in Sieber, in dem sie heute noch lebt, mit Sohn und Schwiegertochter.

Das Dorf Sieber: Nichts ist mehr so, wie es mal war

Gearbeitet hat Marianne Füllgrabe immer: 30 Jahre lang im Bremer Haus, erst in der Küche, dann im Zimmerservice. Das Bremer Haus gibt es nicht mehr. Ebenso wenig wie das Hotel Paradies. „Früher war das ein richtiger Kurort. Es gab zwei Schlachter, zwei Bäcker, Kolonialwaren und Gaststätten. Es hat sich viel verändert“, resümiert Marianne Füllgrabe. Denn heute gibt es all das in Sieber nicht mehr. Die Sieberanerin glaubt auch zu wissen, woran es liegt: „Seit die Grenze offen ist, ist es weniger geworden in Sieber. Viele Leute fuhren damals dann lieber in den Osten in den Urlaub.“

Das Geheimnis eines langen Lebens? Das sagt die 90-Jährige

Dennoch: Marianne Füllgrabe ist geblieben in Sieber. Es gefällt ihr immer noch. Dass sie ihren 90. Geburtstag noch bewundernswert rüstig feiern kann - sie braucht lediglich einen Gehstock - liegt an der guten Harzer Luft in Sieber, meint sie. Und sonst? Was ist das Geheimnis eines langen Lebens? „Ich lebe normal. Ich trinke nicht, ich rauche nicht“, sagt sie.

Ob sie sich zum Geburtstag ein Gläschen genehmigen wird? „Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt“, sagt sie. In jedem Fall wird gefeiert. Und eines weiß sie auch: „Ich bin wunschlos glücklich. Wenn nur die Gesundheit bleibt.“

