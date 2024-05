Walkenried. 150 Jahre Einsatz für Sicherheit im Harz: Walkenrieds Feuerwehr ist eine starke Truppe. Warum? Diese Drei kennen das Geheimnis.

Sie sind Alltagshelden - und auch im Harz immer da, wenn jemand Hilfe braucht: die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. Die Brandschützer aus dem Klosterort Walkenried feiern in diesem Jahr bereits ihr 150-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende. Ein runder Geburtstag ist aber auch der Zeitpunkt einmal zu hinterfragen, was eine erfolgreiche Feuerwehr ausmacht oder aber, was das Besondere am Ehrenamt ist. Die passenden Antworten hierzu geben im Südharz Ortsbrandmeister Sebastian Herzberg, sein Stellvertreter Thorsten Riechel sowie Gemeindebrandmeister Tobias Mielke im Interview - und natürlich dürfen sie sich passend zum Geburtstag auch etwas wünschen.

Idee des Herzog aus Braunschweig führt zur Gründung der Feuerwehr in Walkenried

Entstanden ist die Freiwillige Feuerwehr Walkenried aufgrund des „Gesetz, das Feuerhülfswesen betreffend“ vom letzten braunschweigischen Welfenherzog Wilhelm I. aus der Gesetz- und Versorgungssammlung für die Herzoglich Braunschweigischen Lande vom 2. April 1874. Im Gesetz wird unter anderem geregelt, dass jede Gemeinde aus Männern zwischen 18 und 55 Jahren eine Feuerwehr gegründet werden muss.

Andere Zeiten, andere Regeln für die Feuerwehr: Ein wohl einmaliges Dokument aus der Zeit der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried ist im Archiv des Geschichtsvereins des Klosterortes erhalten. Folgend stellen wir einige Paragrafen von damals vor: 1. Die Freiwillige Feuerwehr, „welche den Zweck hat, bei Feuersbrünsten in Walkenried und der in der Nachbarschaft behufs des Rettens und Löschens die schleunige Hilfe zu leisten“, bildet einen Teil der „Gesamtfeuerwehr Walkenried“. 2. Die Feuerwehr nimmt jeden unbescholtenen Bürger auf, der über 18 Jahre alt ist. Die Wehr muss 51 Mitglieder haben und darf diese Zahl weder über- noch unterschreiten. 4. Die Wehr besteht aus 8 Sektionen je 6 Mann. Jede Sektion wählt sich einen Spritzenmeister. Ein Mann pro Sektion wird zum Steiger ausgebildet - und die Steiger wiederum wählen einen Obersteiger. Je vier Sektionen bilden einen Zug. An der Spitze des ganzen steht ein Hauptmann. 10. Dort wird der Dienstbetrieb geregelt und unter Absatz 7 das „Tabakrauchen im Dienste“, welches nur nach Erlaubnis durch den Hauptmann erlaubt ist. Absatz 8 verbietet zudem das „Schreien, Lärmen und Singen im Dienste“ und nach dem Kommando „Achtung“ auch das Sprechen.

Walkenrieds Ortsbrandmeister Sebastian Herzberg vor einem Fahrzeug. © Privat | Privat

Einfache Frage, aber vermutlich keine einfache Antwort: Was macht eine gute Feuerwehr wie die aus Walkenried aus?

(Tobias Mielke): Es fängt vor allem geeignete Führungskräfte. Man braucht ein gutes Kommando, sprich einen guten Ortsbrandmeister und Stellvertreter, denn ohne die funktioniert die ganze Truppe nicht. Und das auch in einer Zeit, in der Aufgaben für die Verantwortlichen deutlich mehr und komplexer geworden sind. Dass es hier funktioniert zeigt sich auch daran, dass es in den letzten 50 Jahren nur drei Ortsbrandmeister in Walkenried gab, das spricht, denke ich, für sich.

(Sebastian Herzberg): Die Kameradschaft, das Miteinander. Bei uns gibt es keine Gruppenbildung, man arbeitet gut zusammen im Einsatz und bleibt auch nach dem Dienst ist gern zusammen.

(Thorsten Riechel): Genau. Man muss auch mal ein bisschen Blödsinn reden und gemeinsam was trinken und essen, denn auch das gehört dazu, um Kameradschaft zu fördern.

Walkenrieder Feuerwehrmänner vor dem ersten Gerätehaus im Klosterort mit dem markanten Schlauchturm. © Archiv Claus Eggert | Archiv CLaus Eggert

Mit 45 Mitgliedern in der Einsatzabteilung ist Walkenried aktuell gut aufgestellt, doch Nachwuchssorgen sind überall im Ehrenamt - so auch bei der Feuerwehr zu vernehmen. Wie kann man dem vor Ort begegnen?

T.M.: Das kann man an uns sehen: Sebastian, Thorsten und auch ich sind seit der Jugendfeuerwehr dabei. Denn fest steht: Zwischen 18 und Mitte 30 kann man eigentlich kaum Quereinsteiger gewinnen.

T.R.: Es sei denn, sie waren bereits in einer anderen Feuerwehr und haben jetzt den Wohnort gewechselt.

S.H. Die Gründung der Jugend- aber auch der Kinderfeuerwehr war goldrichtig um Nachwuchs zu werben. Wir haben heute schon die ersten Kameraden in der Einsatzabteilung, die in der Kinderfeuerwehr begonnen haben. Das ist schön zu sehen.

Die Jugendfeuerwehren aus Walkenried, Wieda und Zorger unternehmen einen gemeinsamen Ausbildungs- und Aktionstag. © HK | Thorsten Berthold

Wo wir gerade beim Thema Wandel sind, dies trifft auch auf die Einsätze und deren Arten zu.

S.H.: Absolut. Die Brände sind weniger geworden, ebenso die schweren Verkehrsunfälle. Das liegt aber vor allem an den Sicherheitssystemen in den Autos.

Dafür nehmen andere Einsatzarten, insbesondere die Hilfeleistungen, immer weiter zu.

T.M.: Diese Entwicklung sehen wir seit Jahren und müssen auch aufpassen, dass es nicht überhandnimmt. Eine Feuerwehr darf auch nicht überfordert werden, denn wir reden immer noch von einem Engagement im Ehrenamt.

Auch interessant

Feuerwehr im Harz Lebensretter im Harz werden: So tritt man in die Feuerwehr ein Von Thorsten Berthold

Ihr drei seit allesamt schon seitdem ihr Jugendliche seit bei der Feuerwehr aktiv, was macht die Feuerwehr für Euch aus?

S.H.: Die Kameradschaft zum einen, aber auch die Arbeit. Die Technik, die wir einsetzen, oder aber die Taktik - es ist vieles.

T.M.: Eines kommt dazu: Man sieht sofort Ergebnisse, wir sehen, was wir geleistet und geschaffen haben umgehend. Vergessen darf man auch nicht: Feuerwehr ist kein Hobby, es ist ein Ehrenamt.

T.R.: Auch die Dankbarkeit der Menschen gibt einem viel. Die Menschen zeigen uns, wie beispielsweise beim Hochwasser an Weihnachten, dass sie sich freuen, dass wir ihnen helfen. Das ist schon ein schönes Gefühl.

Übung ist alles: Bei einem Wettkampf bedienen Mitglieder der Feuerwehr Walkenried einen sogenannten Tragkraftspritzen-Anhänger. © Archiv Verein für Heimatgeschichte Walkenried | Archiv Verein für Heimatgeschichte Walkenried

Zum Abschluss bleibt natürlich noch eine Frage: Was wünscht ihr euch für die Feuerwehr Walkenried?

S.H: Zum einen natürlich das neue Gerätehaus, aber der Spatenstich kommt bald. Zum anderen hoffe ich natürlich auch, dass wir in Zukunft genug Interessierte finden, die in der Einsatzabteilung mitmachen.

T.M.: Das wäre auch mein Wunsch: Immer genug Interessierte, die sich in der Feuerwehr einsetzen möchten - allen voran in der Führungsebene.

Zahlen zur Feuerwehr in Walkenried:

Mitglieder in der Einsatzabteilung zum 31. Dezember 2023: 42 (Vorjahr 44)

Jugendfeuerwehr: 16 (15)

Kinderfeuerwehr: 6 (6)

Altersabteilung/Ehrenmitglieder: 11 (10)

Spielmannszug: 49 (45)

Fördernde Mitglieder 150 (153)

Mitglieder insgesamt: 257 (263)

Am 23. Oktober 1954 wird in Walkenried das neue Gerätehaus mit vielen Gästen eingeweiht. © Archiv Verein für Heimatgeschichte Walkenried | Archiv Verein für Heimatgeschichte Walkenried

Wer mehr über die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried erfahren möchte, für den hat der Verein für Heimatgeschichte aus dem Klosterort ein passendes Nachschlagewerk erstellt: eine Chronik zum 150. Geburtstag. Wer will, kann dieses im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten beim Kommers am 17. Mai oder aber am 18. Mai im Rahmen des Platzkonzertes - beides im bzw. am Freizeitzentrum in Walkenried - erwerben.

Mehr zur Feuerwehr Walkenried:

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024: