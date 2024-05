Scharzfeld. Hildegard Halle feiert ihren 100. Geburtstag. Hier verrät sie dem Harz Kurier ihre Tipps. Gin trinken, wie Queen Mum, gehört nicht dazu.

Am Dienstag ist Ausnahmezustand im Pflegeheim Diedrich in Scharzfeld. Zum ersten Mal überhaupt kann man hier einen 100. Geburtstag feiern. Es gibt einen großen Empfang, eine Überraschung für die Jubilarin und eine Feier.

Hildegard Halle wurde am 14. Mai 1924 in Sieber geboren

Wenige Tage vor ihrem großen Tag nimmt die Jubilarin es gelassen. Hildegard Halle wurde am 14. Mai 1924 geboren. 1924: Die Großdeutsche Volksgemeinschaft wird gegründet. Es ist eine Ersatzorganisation für die nach dem Fehlschlag des Hitlerputsches in München verbotene NSDAP, Anfang April endet der Hitler-Prozess mit einem Quasi-Freispruch und bei der Reichstagswahl in der Weimarer Republik erringen republikfeindliche Parteien wie die Kommunisten und Nationalsozialisten starke Gewinne. Die Reichsregierung erlässt die Verordnung zur Schaffung der Deutschen Reichsbahn als staatliches Unternehmen und die Reichsmark wird als Zahlungsmittel eingeführt - neben der Rentenmark.

In Amerika tritt der Immigration Act von 1924 in Kraft, der die jährliche Anzahl der Einwanderer in die USA regeln und limitieren soll.

In diesem Jahr also erblickt Hildegard Halle das Licht der Welt. In Sieber. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, ist sie 14 Jahre alt. Während der Kriegszeit hat sie in Goslar gearbeitet, erinnert sie sich. „Bei einer Familie. Mit denen habe ich mich gut verstanden. Ich habe dann auch Flüchtlinge betreut“, erzählt Hildegard Halle weiter aus ihrem Leben.

Mit adretten Zöpfen: Auf diesem Bild ist Hildegard Halle 10 Jahre alt. © FMN | Privat

Beim Ziegenhüten ineinander verliebt

Am 8. Mai 1945 ist Hildegard Halle 21 Jahre alt. Nur vier Jahre später schon heiratet sie ihren Mann. „Wir haben uns beim Ziegenhüten getroffen“, erzählt sie und ein kleines, verschmitztes Lächeln der Erinnerung ist auf ihrem Gesicht zu sehen. „Mein Mann kam aus England nach Sieber zu seiner Schwester.“ Zunächst wohnte das junge Glück im Elternhaus von Hildegard Halle. Mutter und Vater hatten einen Hof und hier konnte man Gemüse und Obst kaufen.

„Wir haben uns beim Ziegenhüten getroffen.“ Hildegard Halle

52 Jahre lang hat Hildegard Halle am Ende in ihrem Elternhaus in Sieber gelebt. 52 Jahre. Auch ein halbes Jahrhundert. Nie zog sie mit ihrem Mann weg. Sieber war immer ihre Heimat. „Ich habe mich in Sieber immer wohl gefühlt.“

Nach dem Krieg kam ihr Bruder aus Russland und baute direkt neben dem Elternhaus sein eigenes Haus. Die Geschwister - wieder vereint.

Hildegard Halle und ihr Mann betrieben in Sieber eine Pension. „Wir hatten immer Feriengäste“, erzählt sie weiter aus der Erinnerung. Es wird daher vermutlich noch einige Sieberaner geben, die sich an Hildegard Halle erinnern können. Vor allem ihr Nachbar. Der hat ihr immer viel geholfen. Besonders auch, als ihr Mann starb. „Am 19. November 2010 ist er gestorben. Ich habe ihn vorher noch zu Hause gepflegt und habe ihm alles gekocht, was er gern mochte. Der hat noch ein paar schöne Wochen gehabt“, spricht Hildegard Halle mit leiser Stimme. Kinder haben die Halles nie bekommen.

„Am 19. November 2010 ist er gestorben. Ich habe ihn vorher noch zu Hause gepflegt und habe ihm alles gekocht, was er gern mochte. Der hat noch ein paar schöne Wochen gehabt.“ Hildegard Halle

Die silberne, goldene und dann die diamantene Hochzeit konnten sie noch zusammen feiern.

Das Haus in Sieber verkauft - an Berliner Interessenten

Der Nachbar war - und ist immer noch - eine große Stütze für die Jubilarin. Er kümmerte sich um Haus und Hof, half, wo er gebraucht wurde. Bis Hildegard Halle im vergangenen Jahr stürzte und sich den Ellenbogen brach. Das Haus in Sieber wurde verkauft - an Berliner. Hildegard Halle zog ins Pflegeheim Diedrich nach Scharzfeld. Aber sie hadert nicht: „Langeweile haben wir hier nicht“, lacht sie. Viele Bekannte aus Sieber hat sie hier tatsächlich wieder getroffen.

„Langeweile haben wir hier nicht.“ Hildegard Halle

Und nun, am großen Tag, bleibt eigentlich nur noch eine Frage: Wie schafft man das, ein so langes Leben zu führen? Hildegard Halle sitzt zwar mittlerweile im Rollstuhl, aber sie lacht leise und sagt: „Ich habe noch keine grauen Hände, ich bin immer fit und ich war immer in Bewegung. Fit im Kopf sein, das ist auch wichtig. Wenn es oben nicht mehr stimmt - man muss dafür sorgen, dass es stimmt.“

„Ich habe noch keine grauen Hände, ich bin immer fit und ich war immer in Bewegung. Fit im Kopf sein, das ist auch wichtig. Wenn es oben nicht mehr stimmt - man muss dafür sorgen, dass es stimmt.“ Hildegard Halle verrät das Geheimnis ihres langen Lebens

Daher ist Hildegard Halle fast überall dabei, wenn es Programm gibt im Pflegeheim. Sie nimmt aktiv am Alltag teil. Was an ihrem Ehrentag alles passieren wird, das weiß sie noch nicht. Aber ihr Bruder wird dabei sein. Und ihr Nachbar. Und viele andere auch.

