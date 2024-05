Braunschweig. Unweit des Einkaufszentrums „Weisses Ross“ hat es am Mittwoch einen schweren Unfall gegeben. Zwei Motorradfahrer kollidieren.

Die Braunschweiger Polizei ist am Maifeiertag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Neustadtring ausgerückt. Wie die Beamten auf Nachfrage mitteilten, kollidierten zwei Motorradfahrer miteinander. Ein 49-Jähriger wollte vom Rudolfplatz kommend links in die Ernst-Amme-Straße einbiegen und übersah einen entgegenkommenden 26-jährigen Motorradfahrer. Wie stark sich die beiden verletzten, war zunächst unklar. Beide kamen jedoch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Fahrbahn in Richtung Rudolfplatz war für etwa 30 Minuten gesperrt. Eine knappe Stunde nach dem Unfall herrschte wieder freie Fahrt.

red