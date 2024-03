Gifhorn. Auf der Dienstreise will sich der Landtagsabgeordnete Christian Schroeder über Ursachen und Folgen des Klimawandels informieren.

Der 14-köpfige Landwirtschaftsausschuss des niedersächsischen Landtags verbringt die erste Frühlingswoche in Spanien. An der Dienstreise nach Madrid und Barcelona vom 17. bis 22. März nehmen auch die beiden Grünen-Abgeordneten Christian Schroeder aus dem Wahlkreis Gifhorn-Nord und sein Parteifreund Pascal Leddin aus dem Nachbarkreis Uelzen teil.

Der Unterschied: Leddin reiste per Zug. Schroeder per Flugzeug ab Hannover. In Madrid trafen sie sich wieder. Leddin untertitelte ein Instagram-Foto mit Schroeder aus einem schicken Lokal: „Gruppe Sonnenschein ist jetzt auch da.“

So begründet Schroeder die unterschiedlichen Verkehrsmittel

Gefragt, wie es zu den verschiedenen Reisewegen kam, erläuterte Schroeder aus Spanien: „Grundsätzlich wird diese Reise durch die Landtagsverwaltung organisiert. Natürlich steht es aber jedem frei, die Anreise auch eigenständig zu organisieren, was der Kollege Leddin für sich in Anspruch genommen hat.“ Leddin dokumentierte die Anreise ebenfalls per Instagram und schrieb unter anderem aus dem französischen Narbonne: „Noch einen Zug, dann bin ich in Madrid.“

Schroeder: „So verhalten, dass es gar nicht erst zu Nöten kommt“

Die Ausschussreise soll Schroeder zufolge unter anderem Ursachen und Folgen des Klimawandels thematisieren: „Der Mehrwert einer solchen Reise für Niedersachsen, aber auch den Kreis Gifhorn liegt auf der Hand. Viele der Probleme, die hier auftreten, können uns schneller ereilen, als uns lieb ist. Darauf sollten wir uns vorbereiten. Auch gilt es sich so zu verhalten, dass es gar nicht erst zu diesen Nöten kommt. Auch Lösungsansätze wie moderne Feldberegnung, werden uns aufgezeigt, was uns besonders im Nordkreis beschäftigen wird.“

Gesprächstermine sind in Madrid anberaumt mit der deutschen Botschafterin, Bauernverbänden und Umweltschutzorganisationen. In Barcelona sieht die Tagesordnung Kontakte zum katalanischen Bauernverband und zum Parlament vor. Außerdem wird eine Meerwasserentsalzungsanlage besichtigt.

Finanziert werden Ausschussreisen üblicherweise anteilig vom Landtag. Etwaige Privatanteile der Abgeordneten können von ihren Fraktionen übernommen werden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: