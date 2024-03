Braunschweig. Kolumnistin Birte Reboll wollte abnehmen. Durch Zufall hat es geklappt. Aber sie hat noch einen Tipp, wie man sein Gewicht halten kann.

Eigentlich sollte ich mich nicht darüber freuen, dass ich in den vergangenen Wochen immer mal wieder angeschlagen war. Ich tue es aber trotzdem. Ich habe Ihnen bereits mitgeteilt, dass ich gern ein paar Kilo verlieren würde. Auf eine richtige Diät hatte ich allerdings keine Lust. Nun hat sich das pfundige Problem von selbst gelöst. Durch mein Angeschlagen-Sein habe ich weniger gegessen und wiege glatt vier Kilo weniger. Wunderbar! Sogar meine Lieblingsjeans, die ich vorher kaum über die Hüften bekommen habe, sitzt wieder wie ’ne eins.

Ernährungsexperten mahnen nun sicher zur Vorsicht: Wenn ich künftig weiter so esse wie bisher, werde ich die verlorenen Kilos im Nu wieder draufhaben. Das habe ich natürlich im Blick und mir einen Ernährungsplan zurechtgelegt, mit dem ich gut leben kann: Er nennt sich 16/8. Oder Intervallfasten. Angeblich hilft die Methode dabei, gesund abzunehmen und das Körpergewicht zu halten. 16/8 ist geradezu simpel: Zwischen der letzten Mahlzeit des Vortages und der ersten Mahlzeit des Tages liegen 16 Stunden. Also Frühstück etwas später gegen 10 Uhr, Mittagessen um 13 Uhr und Abendbrot vor 18 Uhr. Ich werde mein Bestes geben, aber Ausnahmen akzeptieren. An Geburtstagen oder sonstigen Festen. Meine Jeans wird es mir hoffentlich danken.

