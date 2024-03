Braunschweig. Gegen die Reserve der FSV Schöningen schießt das Sturmduo erneut fünf Tore und führt die Mannschaft zum 6:2-Sieg

Wer sich den Spielbericht der Fußball-Bezirksliga-Partie zwischen dem MTV Hondelage und FSV Schöningen II anschaut, stolpert ganz schnell über einen Namen: Broders. Die beiden Brüder Michel und Ole waren, wie schon so häufig, eine Klasse zu gut für ihren Gegner und schenkten den Gästen aus Schöningen fünf Tore ein. So ebneten sie den Weg zum 6:2 (3:1)-Heimerfolg für den MTV.

Dass die beiden wissen, wo das Tor steht, weiß in der Bezirksliga wohl jeder. Allein in den vergangenen zwei Saisons erzielten sie gemeinsam ganze 85 Tore. „Das sind unsere beiden Schlüsselspieler und Säulen da vorne“, schwärmt auch ihr Trainer Rafael Schindzielorz. Die Broders, die durch ihre Größe immer auf dem Platz zu sehen sind, lauern nur darauf, dass sie wieder den Ball bekommen. Kommt der Ball zu ihnen nach vorne, wird es sicherlich gefährlich, denn die beiden harmonieren einfach miteinander.

„Es ist tatsächlich auch brüderlicher Instinkt, da weiß man einfach, was der andere macht“, erklärt der drei Jahre ältere Michel Broders. Seitdem sein Bruder vor acht Jahren in den Herrenbereich gekommen ist, spielen die beiden zusammen bei Hondelage. Gegen den Aufsteiger aus Schöningen ging es in dieser Saison zum zweiten Mal. Und nachdem es im Hinspiel nur zu einem 1:1 gegen den bis dahin punktlosen Tabellenletzten reichte, lief es diesmal besser. Bereits nach neun Minuten war Ole Broders erstmals erfolgreich, indem er am Sechszehnereck frei zum Schuss kam und mit einem Torwart-Beinschuss das 1:0 markierte.

Michel Broders ist nach seiner Verletzung wieder in Topform

Der zwischenzeitliche Ausgleich (13.) ließ die Mannschaft unbeeindruckt, noch vor der Halbzeit trafen beide Broders-Brüder jeweils ein Mal. Zuerst setzte sich Michel stark an der Außenlinie durch und überlupfte anschließend den Torwart (20.), sein Bruder schlenzte den Ball erneut vom Sechszehnereck in die Maschen (35.). Somit ging es mit einem 3:1 in die Kabine.

Die beiden zeigten den Zuschauern erneut, warum die Broders auch in dieser Saison wieder zur torreichsten Familie der Liga werden könnten. An ihre Zahlen aus den vergangenen Jahren kommen sie aber vermutlich nicht mehr dran, denn Michel Broders spielte in dieser Saison erst sieben Spiele. Am Ende der vergangenen Saison hatte er sich eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen und fiel nach einer Operation für fünf Monate aus. Im Dezemeber letzten Jahres hatte er schon sein Comeback gefeiert, seit der Wintervorbereitung ist er wieder voll im Einsatz. „Die Verletzung interessiert mich nicht mehr, sie ist sehr gut ausgeheilt“, erzählt er. So kann er jetzt wieder voll durchstarten.

Hondelages Trainer stellt das Team in den Vordergrund

Das tat er auch nach dem Seitenwechsel. Zuerst durfte der Schiedsrichter aber auch mal einen anderen Namen als Torschützen auf Seiten der Gastgeber eintragen, nachdem Timo Granatwoski den Ball aus kürzester Distanz ins Tor geköpft hatte (48.). Nachdem Schöningen ein zweites Mal traf (64.), war dann aber wieder Zeit für die Broders-Show. Erst schoss Michel Broders sein zweites Tor per 25-Meter-Bogenlampe (75.), in der Nachspielzeit vollendete der Bruder seinen Hattrick.

Somit ist die Revanche für das Hinspiel geglückt. Und auch der Trainer war nach dem Abpfiff glücklich. „Vom Ergebnis und von unserer spielerischen Leistung bin ich richtig zufrieden“, sagte er. Auch wenn sein Brüder-Duo wieder hervorstach, wollte er sie aber nicht zu sehr hervorheben: „Ich bin von der gesamten Mannschaftsleistung zufrieden. Es geht nichts über das Team“. Über solch eine Torgefahr beschwert sich im Team aber sicherlich keiner.

Tore: 1:0 O. Broders (9.), 1:1 Schildener (13.), 2:1 M. Broders (20.), 3:1 O. Broders (35.), 4:1 Granatowski (48.), 4:2 Münch (64.), 5:2 M. Broders (75.), 6:2 O. Broders (90+1.).