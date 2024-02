Berlin. Im Achtelfinale der Champions League verpasst der FC Barcelona einen Sieg. Arsenal verliert in der Nachspielzeit noch.

Neapel (dpa) - Der FC Barcelona ist im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei der SSC Neapel trotz Führung nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Im Duell des spanischen Fußball-Meisters mit dem italienischen Champion brachte Stürmerstar Robert Lewandowski die Katalanen mit seinem 93. Champions-League-Tor nach der Pause in Front (60. Minute). Neapels Top-Torjäger Victor Osimhen (75.) gelang noch der Ausgleich. Im zweiten Spiel des Abends traf Galeno (90.+4) spät zum 1:0 (0:0) für FC Porto gegen den FC Arsenal.

Francesco Calzona feiert seinen Einstand als Neapel-Trainer

Barcelona war in Neapel, wo Trainer Francesco Calzona seinen Einstand feierte, über weite Strecken das bessere Team. Angeführt vom deutschen Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan drückten die Gäste von Beginn an auf das 1:0, das aber erst nach dem Seitenwechsel fiel. Bei Neapels Tor durch Osimhen war Nationaltorwart Marc-André ter Stegen machtlos. Barcelonas letzte gute Chance vergab Gündogan kurz vor dem Abpfiff mit einem Flachschuss.

In Porto half Arsenal mit Kai Havertz in der Startelf auch viel Ballbesitz nicht, da das Team von Trainer Mikel Arteta vor dem gegnerischen Tor selten Lösungen fand. Die besseren Möglichkeiten hatten sogar die Gastgeber, Galeno traf Mitte der ersten Halbzeit aus kurzer Distanz den Pfosten. In der Nachspielzeit machte es der 26-Jährige dann besser, als er den Ball aus rund 18 Metern ins Tor schlenzte. (dpa)