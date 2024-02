Mailand. Im Gedenken an Andreas Brehme spielt Inter Mailand gegen Atlético Madrid mit Trauerflor. Die Italiener setzen sich verdient durch.

Vorjahresfinalist Inter Mailand hat dank Marko Arnautovic einen ersten Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht. Die zu Ehren des gestorbenen Andreas Brehme mit Trauerflor spielenden Italiener besiegten Atlético Madrid am Dienstagabend mit 1:0 (0:0). Der eingewechselte Arnautovic erzielte in der 79. Minute den Treffer zum verdienten Sieg.