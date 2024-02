Braunschweig. Unsere Kolumnistin Susanne Jasper erinnert sich an eine Trendfrisur, die heute nur noch zum Gruseln ist.

1989 trug sich tief im Westen der Republik schier Unglaubliches zu. Eintracht Braunschweig gewann mit 5:1 auf Schalke. Glauben Sie nicht? War aber so. Ein Stürmer namens Bernd Buchheister schoss drei Tore. Besonderes Merkmal: ein semmelblonder Vokuhila. Für jüngere Leser: eine frisurtechnisch finstere Verirrung. Die Haare vorne über der Stirn kurz geraspelt (voku), hinten lang übern Kragen zauseln lassen (hila). Verschärfend kam in den 80ern bei vielen Männern wie Frauen - mehr Geschlechter gab es noch nicht – eine Dauerwelle hinzu. Ältere Leser erinnern sich vielleicht noch an Höllen-Petry oder Zonen-Gaby auf dem legendären „Titanic“-Cover mit ihrer ersten Banane... So sahen tatsächlich damals viele wahlberechtigte Deutsche aus. Auch außerhalb des Karnevals. Zurück zu Bernd Buchheister. Zur Auswärts-Fahrt nach Gelsenkirchen am Sonnabend hatten sich die Fans mit 80er-Jahre-Outfit verabredet, um jenen legendären Kantersieg und dessen Helden quasi zu beschwören (Erfolg: würg). Mein Junge hatte sich eine Art Vokuhila-Toupet besorgt, postete ein Foto, mit dem du nicht nur Eier abschrecken kannst. Ich kramte ein ganz anderes Bild aus der Erinnerung. Von dem Kerl, dem ich mich damals nachhaltig an den Hals warf. Frisur: siehe oben. Aaahgrrr. Heute reicht’s zum Glück nur noch zum fadenscheinigen Vokuhiku. Die Gnade des Alterns.