Vorhop. Bei einem Unfall in Vorhop wurde Samstagmorgen ein Mann schwer verletzt. Die Unfallstelle sah aus wie nach einer Verwüstung.

Straßenlaterne umgeknickt, Zaun umgeknickt, Mauer beschädigt: Ein schwerer Unfall in Vorhop bei Wittingen richtete am Samstagmorgen erheblichen Schaden an. Noch innerhalb des Orts war ein etwa 30 Jahre alter Autofahrer von der Straße abgekommen und ins Schleudern geraten. Der Mann wurde schwer verletzt.

Feuerwehren Vorhop, Knesebeck und Wittingen waren im Einsatz

Um 8.23 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert: „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Pkw auf Dach“, hieß es zunächst. Bei Eintreffen der Feuerwehren Vorhop, Knesebeck und Wahrenholz zeigt sich dann, dass der Fahrer ansprechbar und nicht eingeklemmt war. Ein Rettungsteam und ein Notarzt kümmerten sich um den Mann.

Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an. Im Einsatz waren 42 Feuerwehrfrauen und -männer, Einsatzleiter war Vorhops Ortsbrandmeister Holger Schulze.