Neubokel. Nicht nur in Großstädten wird gegen Rechtsextremismus und AfD demonstriert. In Neubokel zeigen Freitagabend rund 150 Menschen Flagge.

Burkhard Ohse

Neubokel zeigt Flagge am Freitagabend, eine Woche vor der Demonstration auf dem Markplatz in Gifhorn. Mehr als 150 Bürger, auch aus Wilsche, versammelten sich auf dem Dorfplatz, um bei der Kundgebung für Demokratie und Gemeinschaft ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen.

Neubokels Ortsbürgermeister: „Keinen Bock auf Menschen mit rechten Gewaltfantasien

„Gut, dass ihr da seid. Das ist ein starkes Zeichen aus Neubokel“, begrüßte Ortsbürgermeister Jan-Henrik Steffenhagen die Kundgebung. Wie es ihm erging, als er von dem Treffen „von AfD-Politikern und anderen Personen“ in Potsdam erfuhr, erzählte er auch. „Mir wurde ganz anders. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Wir stehen für die schweigende Mehrheit und haben keinen Bock auf Menschen mit rechten Gewaltfantasien“, stellte er klar. „Wir stehen für Demokratie und Gemeinschaft ein. Wir bewegen etwas und zeigen Haltung.“ Er forderte dazu auf, „überall Haltung zu zeigen“, am Arbeitsplatz, im Verein, bei Familienbegegnungen, und auch Relativierungen entgegenzutreten, immer dort, „wo Menschen AfD-Parolen kommunizieren“.

Neubokels Ortsrat will Resolution verabschieden

„Unsere Stärke liegt in dem Zusammenhalt, den wir leben. Was am besten hilft, sind verlässliche Politiker, auch wenn man sich mal ärgern darf.“ Die AfD stelle alles infrage, die EU, die europäische Gemeinschaft, Vielfalt, gleichgeschlechtliche Ehen, sei gegen Gleichberechtigung, Tarifverträge, Gewerkschaften, Subventionen, die arbeitende Mitte. Am 7. Februar werde man bei der Ortsratssitzung eine Resolution verabschieden, kündigte Steffenhagen an.

Die hatte Ortsratsmitglied Dr. Tanja Kasimzade-Rücker verfasst. Sie zeigte sich ebenfalls schockiert. „Als ich am 10. Januar von dem Treffen in Potsdam erfuhr, ging mir Vieles durch den Kopf.“ Denn auch sie und ihre Familie hätten Migrationshintergrund, und die Pläne in Potsdam sähen vor, 23 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund zu „deportieren“. Der Begriff Remigration sei ein Euphemismus. Sie forderte ein „Nein zu Faschismus, Rassismus, Diskriminierung und Menschenverachtung“.

„Das Unsagbare ist wieder gesellschaftsfähig geworden. Die AfD und neue Rechte wollen die Gesellschaft spalten und die Grundrechte untergraben. Wir alle sind die Brandmauer gegen Rechts.“ Nötig sei es, für Demokratie zu kämpfen und auch Zivilcourage, nicht nur angesichts des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes im Mai.

Superintendentin erinnert an Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz

Superintendentin Sylvia Pfannschmidt erinnerte am Vorabend des 27. Januar an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. „Es ist eine herausfordernde Zeit und nicht einfach für Politiker, Entscheidungen zu treffen“, sagte sie und forderte, das Land und die Welt zu erhalten. „Miteinander sind wir stark.“ Ortsratsmitglied Stefan Becker forderte dazu auf, sich zu engagieren, vor allem auch bei den künftigen Wahlen als Kandidat.