Braunschweig. Bereits am Montag wurde der Rentner bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Polizei sucht nun mit einem Foto.

Bereits am Montag, 4. Dezember, wurde ein 65-jähriger Mann aus Braunschweig bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Tochter des Mannes habe nach Polizeiangaben ihren Vater am Montagmorgen besuchen wollen. Dieser habe sich aber nicht, wie sonst immer, in seiner Wohnung im Lehmweg in Rautheim aufgehalten.

Auch die Umstände in der Wohnung sprachen nicht dafür, dass der 65-Jährige die Verabredung mit der Tochter bewusst und gewollt versäumte. Aus diesem Grund meldete sich die Frau bei der Polizei.

So wird der vermisste 65-jährige Rentner beschrieben

Ein Nachbar hatte den Vermissten Ende der vorangegangenen Woche zum letzten Mal vor seiner Wohnung gesehen. Die täglichen Wege des 65-Jährigen beschränken sich auf das häusliche Umfeld, bekannte Anlaufadressen abseits der Wohnung gebe es laut Polizei nicht.

Der vermisste Senior wird wie folgt beschrieben: Der Mann sehe aus wie 70 Jahre alt, sei etwa 175 Zentimeter groß und sehr dünn. Die Haare trägt der Vermisste grau und kurz, das Gesicht sei faltig und eingefallen. Besonders auffällig seien die Tränensäcke. Der Mann könnte eine graue Jogginghose und einen schwarzen Rucksack tragen.

Dieser 65-Jährige aus Braunschweig wird aktuell vermisst. Personen, die den Mann gesehen haben, sollen sich an die Polizei wenden. © privat | Privat

Polizei bitte um Hinweise im Vermisstenfall

Laut Polizei liegen keine Anhaltspunkte vor, dass der 65-Jährige Opfer einer Straftat geworden sei. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei richtet sich deshalb an die Öffentlichkeit und bittet Personen um Mithilfe, die den Vermissten gesehen haben oder sonstige Angaben zum Aufenthalt des Rentners machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476-2516 entgegen.

