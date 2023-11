Hochwassernotgemeinschaft Rhein (HWNG) tagte in Rees. Niederländer mit dabei. Neues Deichschutz-Szenario bei Bislich vorgestellt

„Passend zur diesjährigen Mitgliederversammlung hat uns der Rhein ein, wenn auch nur kleines, Hochwasser mitgebracht. Es mahnt uns alle daran, nicht in ‚Hochwasser-Demenz‘ zu verfallen, sondern die Hochwasservorsorge in allen Bereichen vehement voranzutreiben!“ So begrüßte die 2022 neu gewählte Vereinsvorsitzende Ulrike Franzke, Vorständin der Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB Köln), die Mitglieder der Hochwassernotgemeinschaft Rhein (HWNG) zur jährlichen Versammlung, die jetzt in Rees stattfand.