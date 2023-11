Berlin. In einem Jobcenter läuft ein Großeinsatz der Polizei. Das Gelände ist weiträumig abgesperrt. Anlieger berichten über eine Geiselnahme.

Polizei-Aufgebot in Niedersachsen: Wie die Polizei Hannover bei X, ehemals Twitter, mitteilte, komme es in einem Jobcenter in Lehrte zu einem „größeren Einsatz“. Einsatzkräfte seien vor Ort. „Bitte meidet den Bereich weiträumig“, heißt es weiter.