Turin. Der Italiener Jannik Sinner beendete bei der Tennis-WM in Turin die Siegesserie von Novak Djokovic. Der ist voll des Lobes.

Es war zwanzig Minuten nach Mitternacht, als Jannik Sinner (22) am ganz frühen Mittwochmorgen den Pala Alpitour in Turin in einen Zustand der Ekstase versetzte. Ein letztes Mal war der Lokalmatador in jenem Augenblick ans Netz vorgerückt, lässig und unerreichbar versenkte er einen Schmetterball im gegnerischen Feld – und dann war es unter ohrenbetäubendem Jubel geschafft: Der 7:5, 6:7, 7:6-Triumph über Nummer 1-Mann Novak Djokovic bei der Tennis-WM, das hart erkämpfte, hart herausgespielte Meisterstück vor den eigenen, aufgepeitschten Tennis-Tifosi, der bemerkenswerteste Sieg in Sinners zunehmend vielversprechender Karriere.