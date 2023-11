Braunschweig. Als die Lions-Footballer versprachen, das Braunschweiger Stadion voll zu bekommen – und es dann auch tatsächlich schafften.

Samstags war es in der Innenstadt in Braunschweig immer proppevoll. Vormittags zumindest, denn viele Geschäfte schlossen ja um 14 Uhr. Spätestens. Und war es nicht schon Mühe genug, sich seinen Weg durch die Massen zu bahnen, um unbedingt das zu erledigen, was zu erledigen war, versperrte auch noch ein großer, lauter Spielmannszug den Weg. Klar, natürlich ausgerechnet dort, wo sich ohnehin schon die meisten Menschen pro Quadratmeter durch die City schlängelten. Aber stopp mal. Das war ja ganz andere Musik, als man es kannte. Und auch die Uniformen der Musiker wirkten fremd. So amerikanisch, so nordamerikanisch. USA-like. Eine Marching-Band. Interessant.