Prostitution in Deutschland

Zum Jahresende 2022 erfasste das Statistische Bundesamt hierzulande rund 29.000 gültig angemeldete Prostituierte, nur 18 Prozent von ihnen hatten die deutsche Staatsbürgerschaft. Experten gehen von einer wesentlich höheren Dunkelziffer aus: Demnach könnte es zwischen 200.000 und 400.000 Prostituierte in Deutschland geben. Verlässliche Zahlen oder Statistiken zum Thema Prostitution gibt es in Deutschland ansonsten kaum.

Viele Befürworter des Nordischen Modells sehen in der Prostitution Gewalt gegen – überwiegend – Frauen. Armut gilt als ein maßgeblicher Faktor, der vor allem Menschen aus Osteuropa in die Prostitution treibt. Viele Prostituierte arbeiten unter Zwang, so die Annahme.