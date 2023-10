„Helmstedts Menschen des Jahres“ ist ein Preis unserer Zeitung, den wir für ehrenamtliches oder außergewöhnliches Engagement von Menschen für unsere Stadt, für unseren Landkreis und für unsere Gesellschaft verleihen. Sie sind die stillen Helden des Alltags: Menschen, die für andere da sind, die sich engagieren oder Zivilcourage gezeigt haben. Ihnen möchten wir für ihr Engagement danken.

Unterstützt wird „Helmstedts Menschen des Jahres“ von der Domäne Schickelsheim.

Die Redaktion hat aus den Vorschlägen unserer Leserinnen und Leser eine Vorauswahl getroffen. Wir stellen die Kandidaten alle in der nächsten Zeit ausführlich vor.

Anschließend können Sie, liebe Leserinnen und Leser, über den Preisträger in einer Online-Abstimmung abstimmen.

In feierlichem Rahmen wird der „Mensch des Jahres“ am 7. Dezember in der Domäne Schickelsheim gekürt.