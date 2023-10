Die Ausbildung zur Pflegefachkraft ist seit 2020 generalisiert. Das heißt, nach der dreijährigen Ausbildung, können die Absolventen in allen Bereichen der Pflege arbeiten – sowohl in einem Altenheim als auch in einem Krankenhaus. Während dieser drei Jahre haben die Auszubildenden abwechselnd praktische Einsätze und theoretische Einheiten an einer Berufsschule.

Die praktischen Einsätze sind unterschiedlich lang – je nach Station zwischen fünf Wochen und drei Monaten, berichten die Azubis aus dem Kreis Helmstedt. Die Stationen sind nicht nur beim Ausbildungsträger selbst, wie der Helios-Klinik oder dem APZ, sondern auch in Alten- oder Pflegeheimen zum Beispiel.