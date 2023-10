Wer ist Laurent Perez del Mar?

Laurent Perez del Mal wurde 1974 in Nizza geboren. Nach seinem Studium am Conservatoire de Nice im Bereich klassisches Klavier und Jazz-Klavier“ sowie am Pariser Konservatorium, wo er musikalisches Schreiben und Harmonie studierte, schrieb Laurent Perez del Mar seine ersten Partituren für Kurzfilme, Werbespots und Fernsehsendungen, später Spielfilme für das Kino. Seit 2002 beschäftigt er sich hauptsächlich mit Filmmusik. 2013 wurde er Mitglied der l’Académie des César du cinéma. 2017 wurde er Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die jährlich die Oscars vergibt. Im Jahr 2016 gewann er den Preis für die beste Filmmusik für „Die rote Schildkröte“ beim Film- und Filmmusikfestival La Baule. (Quelle: Wikipedia)