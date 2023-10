Fakten zu Halloween

Woher kommt Halloween?

Ursprünglich stammt die Tradition aus den katholischen Gebieten Irlands. Der Name Halloween leitet sich dabei von der englischen Bezeichnung „All Hallows’ Eve“, also der Abend vor Allerheiligen ab. Mit irischen Auswanderern gelangte der Brauch in die USA, wo er von vielen Menschen als Volksfest übernommen wurde.

Das Brauchtum zu Halloween wird häufig auf keltische Totenfeiern und das irisch-keltischen Fest „Samhain“ zurückgeführt. Die Kelten glaubten damals, dass am 31. Oktober und am 1. November eine besondere Verbindung zur sogenannten Anderswelt bestehe – einem Ort an dem verschiedenste Geister und andere mystische Wesen leben sollten. Unter Historikern gilt die These, dass sich das heutige Halloween aber direkt von diesen alten keltischen Riten ableitet als veraltet. Sie halten es für wahrscheinlicher, dass diese Verbindung erst im Nachhinein konstruiert wurde indem christliche Aspekte mit heidnischen Traditionen vermischt wurden.

Woher kommt die Kürbislaternen?

Auch der Brauch Laternen aus Kürbissen zu schnitzen hat seinen Ursprung in einer irischen Legende. Laut dieser hatte ein Mann namens Jack den Teufel ausgetrickst, weshalb der ihn nicht in die Hölle holen durfte. Da Jack aber ein zwielichtiger Mensch war durfte er, als er starb, auch nicht in den Himmel. Stattdessen musste er für immer durch die Dunkelheit wandern - nur der Teufel gab ihm ein glühendes Stück Kohle. Das legte Jack der Legende nach in eine ausgehöhlte Rübe, die fortan seine Laterne war. Deshalb heißen die ausgehöhlten Kürbislaternen die heutzutage zum Symbol für Halloween geworden sind auf Englisch Jack O’Lantern (dt. Jack mit der Laterne).