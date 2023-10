Neuer Termin für Typisierung

Die nächste öffentliche Typisierungsaktion für die Stammzellspender-Datei findet am Dienstag, 7. November, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Kloster St. Ludgerus, Am Ludgerihof 1, in Helmstedt statt. Dort findet zu der Zeit auch regulär eine Blutspende statt.

Für die Schüler der BBS Helmstedt findet ebenfalls am 7. November vormittags in der Schule eine Registrierungsaktion statt.

Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 50 Jahren können Stammzellspender werden. Wer nicht zu einem festen Termin kann, kann sich online über die Deutsche Stammzellspender Datei registrieren lassen.