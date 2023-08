A7 bei Bockenem: Baustelle kurz vor Abschluss

Göttingen Via Niedersachsen gibt bekannt, dass zwischen Bockenem und Göttingen ab 21. August jeweils drei Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen freigegeben sind.

Projektstart war am 1. Mai 2017, erster Spatenstich am 1. September des Jahres - jetzt endlich, nach sechs langen Jahren, sind 29,2 Kilometer sechsspuriger Ausbau der A7 zwischen Bockenem und Göttingen fast geschafft. Via Niedersachsen kündigt an: „Autobahnausbau wird planmäßig im August fertiggestellt.“

Weiter heißt es seitens des privaten Betreibers der ca. 60 Kilometer langen Projektstrecke der Bundesautobahn (BAB) A7 zwischen Bockenem und Göttingen: „Via Niedersachsen und die Unternehmen der Bau-Arge arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Fertigstellung des sechsspurigen Ausbaus der A7 zwischen Bockenem und Göttingen. Dieser soll mit der durchgängigen Freigabe von jeweils drei Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen bis Anfang der 34. Kalenderwoche - also Montag, 21. August 2023, abgeschlossen werden.“

Bauarbeiten dauern sechs Jahre

Dies dürfte also für große Erleichterung bei allen Lkw- und Pkw-Fahrern, die regelmäßig auf diesem Teilstück der A7 unterwegs sind, sorgen. Einen Wermutstropfen gibt es aber noch: „Mit Beginn der 35. Kalenderwoche, ab Montag, 28. August, starten notwendige Rest- und Anpassungsarbeiten, die zwar mit zeitweiligen Sperrungen einzelner Fahrspuren, nicht jedoch mit Vollsperrungen der Autobahn verbunden sein werden. Zuvor finden Messungen und Überprüfungen statt, die wertvolle Hinweise auf eventuell erforderliche Anpassungen im Fahrbahnbereich geben. Restarbeiten sind vor allem bei landschaftspflegerischen Arbeiten notwendig, die erst nach Fertigstellung des Straßenbaus erfolgen können“, so Via Niedersachsen. Die offizielle Fertigstellung der A7, die für Herbst 2023 angekündigt ist, werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Terminverschiebungen bei verschiedenen Freigaben

Bereits aufgehoben wurden laut dem Unternehmen am Montag, 14. August, um 18 Uhr die Vollsperrung der Anschlussstelle Northeim West auf der Richtungsfahrbahn Hannover und die Vollsperrung der B241 im Bereich der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Northeim West ebenfalls Richtung Hannover. Die sei einen Tag früher als ursprünglich geplant möglich geworden. Auch bei der Vollsperrung der Anschlussstelle Northeim West in Richtung Kassel gebe es eine Terminänderung: Diese werde von bis Freitag, 18. August, 18 Uhr, durchgeführt. Danach stehe die Anschlussstelle wieder in beiden Fahrtrichtungen uneingeschränkt zur Verfügung.

Eine Verzögerung gebe es dagegen bei der Freigabe der K404 zwischen Edesheim und Wiebrechtshausen. Diese war ursprünglich für den 11. August vorgesehen, verschiebt sich aber um zehn Tage. „Die Verzögerung ist aufgrund von Starkregen in den letzten 14 Tagen und einem erhöhten Krankenstand bei den Bauausführenden entstanden“, so Via Niedersachsen. Die Freigabe werde am 21. August erfolgen.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

kic

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de