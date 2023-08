Neuer Aussichtspunkt So schön ist es über dem Stadtwald von Osterode

Das ist wahrhaft eine tolle Aussicht, ein Blick über die steil abfallenden Hänge des Stadtwaldes auf Osterode, die Gipsklippen und bei gutem Wetter bis auf den Solling. Zwar haben bekanntlich die Götter vor den Erfolg den Schweiß gesetzt, aber der Aufstieg zur Feenhöhe, sei es auf kürzerer steiler Strecke von der Schwarzen Brücke unterhalb des Sösestaus aus, oder ab Parkplatz Fuchshaller Weg die Zukunftsallee hinauf, der lohnt sich. Mit der Zukunftsallee soll ein Generationenwald entstehen. Dafür schenkt die Stadt Osterode allen neugeborenen Osteroder Kindern seit Januar 2022 einen eigenen Lebensbaum. Die Bäume werden entlang des „Nassen Weges“ oberhalb des Fuchshaller Weges gepflanzt.

Zum Ende der Woche (5./6. August) wurde die neue Hütte auf der Feenhöhe fertiggestellt. Foto: Michael Paetzold / HK

Die Qualität der Feenhöhe als Aussichtspunkt stellten auch Verwaltung und Politik bei den einmal im Jahr stattfindendenRatsforstbegehungen fest, bei denen die Ratsmitglieder den ausgedehnten Stadtwald erwandern und sich über dessen Zustand und die forstwirtschaftlichen Anstrengungen der Stadtforst informieren. Es reifte schnell der Gedanke, an diesem exponierten Ort einen Infopunkt mit Schutzhütte und Sitzgelegenheiten zu erstellen, der jetzt in die Tat umgesetzt wurde.

Seit diesem Wochenende, 5. und 6. August, finden Wanderer in einem knorrig gestalteten hölzernen Pavillon Unterschlupf vor der Unbill der Witterung. Das war während der Ratsforstbegehung im vergangenen Jahr mit Stadtförsterin Rebecca Rathmann noch anders, die von manchem Regenschauer begleitet wurde und wo sich die Wanderer auf der unbewaldeten Kuppe der Feenhöhe die Mütze tiefer ins Gesicht ziehen mussten. Ferner wird auf einer Infotafel über den Kreislauf der Natur informiert, ein großer Panoramarahmen bietet gute Möglichkeiten für einen Schnappschuss mit der Sösestadt im Hintergrund.

Infotafel am Aussichtspunkt. Foto: Michael Paetzold / HK

„Das ist ein absolut sehenswerter Anlaufpunkt geworden“, freut sich die Stadtförsterin über das neue Highlight im Stadtwald, der der Klimawandel ansonsten wenig Freude bereitet und die mit ihrem Team mit umfangreichen Aufforstungsarbeiten in den schwer angeschlagenen städtischen Forsten beschäftigt ist. Entstanden sind auf dem Weg zur Feenhöhe zudem bunte hölzerne Hinweisschilder sowie vier Aufsteller, die über den Stadtwald, die Baumarten und Tiere informieren. Hergestellt hat sie die Jugendwerkstatt Osterode, im Rahmen der Jugendhilfe tätig. Sie begleitet, unterstützt und berät junge benachteiligte Menschen, um ihnen eine positive Zukunftsperspektive zu eröffnen.

Osteroder Stadtförsterin Rebecca Rathmann. Foto: Michael Paetzold / HK

„Das alles ist Teil eines kleinen Wandernetzes im Stadtwald. Entstanden ist mit verhältnismäßig geringen Mitteln ein tolles Angebot“, würdigt Bürgermeister Jens Augat die Gemeinschaftsaktion von Stadtforst, Tourist-Info und Jugendwerkstatt. Und die Stadtförsterin ergänzt: „Wir wollen mit der Ausgestaltung die Attraktivität des Stadtwaldes steigern.“ Angesprochen sollen damit vor allem Familien auf ihren Spaziergängen und Wanderungen. Seit Herbst 2022 befinden sich entlang der Zukunftsallee die drei neuen Familienwanderwege von vier bis sieben Kilometern Länge, die laut Forstamtsleiterin und Tourist-Info durchaus gut frequentiert sind.

Aufsteller mit Memory zur Tierwelt am Wanderweg. Foto: Michael Paetzold / HK

Am Ende des Fuchshaller Weges in Osterode starten die drei Touren und verlaufen ein Stück auf dem Nassen Weg. Die Feenhöhe liegt eine kurze Strecke unterhalb der Schindelkopfhütte (550 Meter hoch). An der Hütte befindet sich eine Stempelstelle der Harzer Wandernadel (143). Wanderer haben die Möglichkeit weiter auf dem Fernwanderweg Harzer BaudenSteig über den steilen Reitstieg bis zur Ausflugsgaststätte Hanskühnenburg zu laufen.

Stadtrat auf der Feenhöhe im Jahr 2022. Foto: Michael Paetzold / HK

