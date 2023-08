Auf einen Blick

Die Drohnenrennen für den Drone Cup North 2023 finden am Samstag, 2. September, auf dem Sportplatz des TSV Sierße-Wahle in Sierße statt, an der Straße Hinter der Bahn. Die Rennen werden von 10 bis 17 Uhr ausgetragen. Der Eintritt ist frei. Es gibt Gegrilltes und Getränke.

Die Spart Drohnen Racing des TSV Sierße wurde im Dezember 2022 gegründet. Einige der Mitglieder fliegen schon seit mehreren Jahren Drohnen und nehmen an professionellen Rennen in ganz Deutschland teil.

Weitere Informationen auf der Seite des TSV Sierße-Wahle: www.tsv-siersse-wahle.de