So stimmen Sie ab

Nun haben Sie, verehrte Leserinnen und Leser, das Wort: Von Samstag, 5. August, 0 Uhr bis Sonntag, 6. August, 24 Uhr können Sie online abstimmen, wer von den insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten Menschen des Jahres werden sollen.

Die Abstimmung findet auf unserem Online-Portal www.wolfenbuetteler-zeitung.de statt.

Die Verleihung unseres großen Ehrenamtspreises findet am Donnerstag, 31. August, 18 Uhr im Filmpalast an der Langen Straße in Wolfenbüttel statt. Einlass ist um 17.30 Uhr.