Das Projekt „Demokratie“-Paten

Was ist Ziel des Projekts? Erhöhung der Resilienz von Polizeikräften gegenüber verstärkt antidemokratischen Tendenzen in der Gesellschaft. Der Fokus wird dabei klar auf zunehmend rechtsextreme bzw. rechtspopulistische Einflüsse gelegt.

Wann startete es? Bereits 2019 wurde das Projekt landesweit in Kooperation mit dem Verein Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V. aus Berlin angestoßen, dann aber durch die Pandemie ausgebremst. Der offizielle Titel: „Strategiepatinnen und Strategiepaten für Demokratie“.

Wer macht mit? Zunächst wurden 100 Polizisten und Polizistinnen als Demokratiepatinnen und Demokratiepaten landesweit qualifiziert. In der Polizeidirektion Braunschweig sind es aktuell 22. Das Konzept der Weiterbildung sieht Sensibilisierung, Motivationssteigerung und Qualifizierung vor. Es wurde von der Polizeiakademie Niedersachsen entwickelt. Die Teilnehmer an dem Projekt erhalten während der Dienstzeit unter anderem die Möglichkeit, Gesprächs- und Diskussionsrunden zu organisieren, in denen dann über Alltagserfahrungen gesprochen werden kann.

Was entwickelt sich aus dem Konzept heraus? Die Polizei will stärker in Austausch und Kooperation mit Akteuren der Zivilgesellschaft kommen. Bei regelmäßigen Treffen soll gegenseitiges Verständnis für die Arbeit und die Interessen des jeweils anderen geweckt werden. Hier geht es unter anderem auch um die Frage von Selbst- und Fremdwahrnehmung der Polizei in Deutschland. Auch hier spielen die Demokratiepaten eine gewichtige Rolle.

Wie wird das Projekt finanziert? Zum Großteil aus Mitteln der Polizei, sagt Polizeipräsident Michael Pientka. Für Weiterbildung und Ausübung stelle man als Behörde Arbeitszeit zur Verfügung. Das sei ein wesentlicher Kostenfaktor, sagt er. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, sich für einzelne individuelle Projekte um externe Fördergelder zu bewerben. Auch die Mercator-Stiftung beteiligt sich.