Timon Dzienus (27) wurde in Nordhorn geboren, er wuchs in Lemwerder im Landkreis Wesermarsch auf. Er studiert in Hannover Politikwissenschaft, seinen Bachelor schloss er ab. Bereits 2010 trat er der Grünen Jugend bei, von 2017 bis 2019 war er Sprecher der Grünen Jugend Niedersachsen. Seit Oktober 2021 bildet Dzienus zusammen mit Sarah-Lee Heinrich die Doppelspitze der Grünen Jugend in Deutschland.