Auf einen Blick

Am Sonntag, 6. August, findet im Tier- und Ökogarten wieder ein Besuchersonntag statt, von 10 bis 16 Uhr. Zufahrt über die Herrenfeldstraße 67 in Vöhrum. Erwachsene werden um eine Spende in Höhe von 2 Euro für den Eintritt gebeten.

Kaninchen und Meerschweinchen dürfen gestreichelt und gefüttert werden, verschiedene Hühnerrassen werden vorgestellt, Insekten können bestaunt werden und auch die Ponys sind dabei. Es gibt aber auch Bastelangebote und eine Rallye – und natürlich Kaffee, Kuchen, Suppe, Salate, Waffeln und Grillwürstchen.

Während der Sommerferien findet täglich ein Programm statt, viele Angebote sind ausgebucht, es gibt aber auch noch freie Plätze. Nachfragen und Anmeldungen im Büro, bitte per E-Mail unter veranstaltungen@oekogarten-peine.de

Weitere Informationen auf der Internetseite www.oekogarten-peine.de