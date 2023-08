Er beeinflusst das Wetter: Was ist ein Jetstream?

Der Jetstream ist ein schnelles, bandförmiges Luftstromsystem in der Atmosphäre der Erde, das durch Temperaturunterschiede zwischen tropischen, subtropischen und polaren Regionen entsteht. Beim Jetstream unterscheidet man zwischen zwei Haupttypen. Es gibt zum einen den subtropischen Jetstream in etwa zehn bis 15 Kilometern Höhe. Und zum anderen den polaren Jetstream in einer Höhe zwischen zwischen sieben und zwölf Kilometern Höhe. Der Jetstream beeinflusst das Wetter, lenkt Luftmassen und Wettersysteme. Er erzeugt Starkwindbänder und Turbulenzen, Das führt zu wechselhaftem und stürmischem Wetter.