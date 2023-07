Auch in diesem Jahr ehrt unsere Zeitung gemeinsam mit der Curt Mast Jägermeister Stiftung Menschen aus dem Landkreis Wolfenbüttel, die sich eindrucksvoll für die Gemeinschaft einsetzen. Wir haben Ihnen in dieser Woche fünf Kandidatinnen und Kandidaten für unseren großen Ehrenamtspreis vorgestellt.

Nun haben Sie, verehrte Leserinnen und Leser, das Wort: Von Samstag, 5. August, 0 Uhr bis Sonntag, 6. August, 24 Uhr können Sie online abstimmen, wer von den insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten Menschen des Jahres werden sollen.

Die Abstimmung findet auf unserem Online-Portal www.wolfenbuetteler-zeitung.de statt.

Die Verleihung unseres großen Ehrenamtspreises findet am Donnerstag, 31. August, 18 Uhr im Filmpalast an der Langen Straße in Wolfenbüttel statt. Einlass ist um 17.30 Uhr.