Stadtführungen mit Axel Franke in Osterode

Axel Franke bietet nicht nur als Zimmermann Heinrich Führungen durch Osterode am Harz an, sondern erklärt auch das Leben des Henkers oder zeigt die Stadt aus ihren Türmen von oben. Weitere Führungen gibt es zum Beispiel am:

12. August, 10 Uhr: „Über den Dächern von Osterode“

10. September, 11 Uhr: „Fachwerktour mit Zimmermann Heinrich“

23. September, 10 Uhr: „Über den Dächern von Osterode“

1. Oktober, 11 Uhr: „Fachwerktour mit Zimmermann Heinrich“

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Stadt Osterode.