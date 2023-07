Was ist Spitze?

Es gibt verschiedene Arten von Spitze: Sie kann nur aus Garn oder aus Garn und Stoff bestehen. Generell handelt es sich um ein dekoratives Element an Textilien und Kleidung.

Es gibt zum Beispiel Klöppelspitze. Beim Klöppeln kreuzt oder verdreht man Fäden nach einem bestimmten Muster. Auf Klöppelkissen bereitet man eine Musterzeichnung - den sogenannten Klöppelbrief - vor. Nachdem man das Garn auf Klöppel gewickelt hat, wird es mit Nadeln paarweise befestigt und dann durch Kreuzen und Drehen der Klöppel verzwirnt. Die Kreuzstellen werden an den durch das Muster vorgegebenen Nadelpunkten mit dünnen Nadeln am Platz gehalten, bis ihre Position durch die nachfolgenden Schläge fixiert ist. Am Ende einer Klöppelarbeit wird diese traditionell mit Wäschestärke fixiert. Statt Wäschestärke kann man auch Haarspray benutzen.

Eine Alternative ist die Reticella-Spitze. Dafür werden aus einem leinwandbindig gewebten Stoff Fäden ausgezogen und die so entstandenen Stege mit Knopflochstick umstickt. Die Löcher füllt man mit diagonalen Fäden und umstickt sie ebenfalls.