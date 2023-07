Auch die anderen beiden Südharz-Kommunen Bad Sachsa und Bad Lauterberg arbeiten daran, ihr Angebot an Online-Dienstleistungen auszuweiten. Was bereits online ist, zeigt die Stadt Bad Sachsa in einer alphabetisch sortierten Liste. Die Stadt Bad Lauterberg im Harz ordnet die bereits online verfügbaren Services nach Themen wie Abfallentsorgung, Standesamt, Bürgerbüro und weiteren.