8 Tipps, wie sich Käufer schützen können

Eine Liste, welche Mini-PV-Wechselrichter den Vorgaben entsprechen und welche nicht, fehlt. Es gibt seitens der Bundesnetzagentur allerdings einen Ratgeber für Online-Käufer:

1. Bestellen Sie online bei seriösen und bekannten Quellen. Informieren Sie sich vorher über den Anbieter, beispielsweise bei den Verbraucherzentralen oder der Stiftung Warentest.

2. Prüfen Sie, ob eine Adresse in der EU angegeben ist, unter der Sie den Anbieter oder seinen Partner erreichen können. Diese Adresse muss auf dem Produkt oder seiner Verpackung, dem Paket oder in einem Begleitdokument angegeben werden.

3. Prüfen Sie, ob das Produkt mit einem CE-Kennzeichen korrekt versehen ist.

4. Vergewissern Sie sich, dass Angaben zu allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie Widerrufs- und Rückgabebelehrungen vorhanden sind.

5. Prüfen Sie die Beschreibung des Produkts sorgfältig. Achten Sie insbesondere darauf, dass Hinweise auf eine deutschsprachige Bedienungsanleitung vorliegen.

6. Der Preis sollte im Vergleich zu Mitbewerbern plausibel sein.

7. Wenn Sie unsicher sind, stellen Sie dem Verkäufer Fragen zum Produkt. Seriöse Verkäufer beantworten Fragen zügig und gern.

8. Achten Sie darauf, dass der Steckertyp auch in Deutschland verwendbar ist.