Kostenbilanz

Baukosten: Die aktuelle Kostenschätzung für den Bau der Mehrzweckhalle liegt bei 19,8 Millionen Euro netto. Als der Goslarer Rat sich im September 2018 für die Halle mit 500 Sitzplätzen entschied, waren noch 8 bis 10 Millionen Euro Baukosten im Gespräch. Die Tessner-Stiftung übernimmt 6,5 Millionen Euro. Weitere 4 Millionen Euro der Stiftung waren eigentlich als Betriebskostenzuschuss für die fertige Halle gedacht, aufgeteilt auf 20 Jahre. Das Geld könne aber auch jetzt direkt und in einem Rutsch abgerufen werden, wie Goslars Ehrenbürger Hans-Joachim Tessner zugesagt hat. Außerdem rechnet die Stadt mit einem Zuschuss von 1,25 Millionen Euro von Bund und Land für die Außenanlagen. Blieben unterm Strich etwas mehr als 8 Millionen Euro, die die Stadt aus eigener Kraft zu schultern hätte. Laut Verwaltung gibt es aber noch Einsparpotenzial bei der Ausstattung. Außerdem werde nach weiteren Fördertöpfen gesucht. Bekannt ist, dass die privaten Bauprojekte der Immobilienfirma TesCom, also Hotel, Tiefgarage und Forum in direkter Pfalznähe teurer werden – über genaue Summen wird aber nicht gesprochen. Tessner sprach zuletzt von 60 bis 65 Millionen Euro, von denen seine Firma TesCom 50 bis 55 Millionen Euro schultern würde.

Betriebskosten: Bei der Halle entstehen nicht nur Bau-, sondern später auch Betriebskosten. Eine „erste Schätzung“ der Stadt geht von jährlichen 470.000 bis 515.000 Euro aus. Inwieweit Zuschüsse, etwa aus städtischen Stiftungen, diese Summe noch drücken können, ist noch offen.

Einnahmen: Aus der Bilanz des Odeon-Theaters aus dem Spieljahr 2009/2010 gehen Erträge von knapp 184.000 Euro hervor. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass sich mit Tagungen und Veranstaltungen aktuell noch „höhere Einnahmen als seinerzeit im Odeon-Theater“ erzielen ließen. Wer die Halle letztlich mit Leben füllen soll, ist noch offen. Investor Tessner hatte zuletzt die Freigeist-Gruppe, die auch das benachbarte Hotel und die Gastronomie betreiben soll, als möglichen Bespieler genannt.

Autor: Frank Heine