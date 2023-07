Visitenkarte

Jennyfer Müller wurde am 25. Januar 1990 in Gifhorn geboren. Nach dem Realabschluss begann sie eine Ausbildung als Restaurantfachfrau im Restaurant „De Niro“, die sie im Lokal „An Nam“ beendete. Seit 2020 arbeitet Müller im „Creasian“ in Wolfsburg, wo die Mutter einer Tochter im selben Jahr Betriebsleiterin wurde. In dem Restaurant werden unter dem Motto „Creativity + Asian = Creasian“ asiatische Spezialitäten aus fünf verschiedenen Ländern serviert. Die Hauptgerichte kosten ab 14,90 Euro, Sushi gibt es ab 5,90 Euro. Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag von 11 bis 23 Uhr. Heßlingerstr. 1-5, 38440 Wolfsburg. Telefon: 05361 89 89 868. www.creasian.de