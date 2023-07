Exabotix: Die Drohnenbauer aus Bartolfelde

Exabotix-Geschäftsführer Alexander Helbing hat das Unternehmen unter dem Namen Helbing Grounds Flugroboter im Oktober 2015 gegründet. Auf dem Dachboden seiner Eltern baute er zusammen mit einem freien Mitarbeiter Drohnen auf Bestellung zusammen. Helbing ist ein Tüftler. Er versuchte schon damals, jeden Wunsch seiner Kunden und Kundinnen zu erfüllen. „Wir bekommen alles zum Fliegen“, verspricht er und erzählt, wie sein Team einst eine bemannte Badewanne mithilfe von Drohnen abheben ließ - der Versuch fand bereits nach dem Umzug in die ehemalige Bartolfelder Grundschule statt.

Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Elektrotechniker und entwickelte nebenbei sein Unternehmen weiter. Im Januar 2015 nannte er die Firma um: Aus Helbing Grounds Flugroboter wurde Exabotix. Der neue Name sollte den Auftritt auf dem internationalen Markt erleichtern. Die Bedeutung? Zum einen klingt darin excellent robotics, also exzellente Robotertechnik, an. Zum anderen ließ sich Helbing von Google inspirieren: Der Name Google geht auf den Begriff Googol zurück, dieser bezeichnet eine Zahl mit einer Eins und hundert Nullen. Exa steht ebenfalls für eine große Zahl, nämlich die Zehnerpotenz 10 hoch 18.

Inzwischen sind rund zehn Leute an Exabotix beteiligt. Das Durchschnittsalter beträgt etwa 30 Jahre - „oder sogar darunter“, überlegt Helbing. Seine Überzeugung: „Wenn man etwas macht, nur um Geld zu verdienen, ist das zum Scheitern verurteilt. Man muss daran glauben.“